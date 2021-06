Anette Haugshøj modtager SF-Allerøds pris på 3.000 kr. fra Signe Schløer til støtte for projektet med at få en af de kendte kæmpetrolde til Allerød. Pressefoto

SF Allerød støtter kæmpetrold-­projekt med 3.000 kroner

"På de sociale medier ser jeg tit opslag med familier, der er ude at lede efter troldene på Vestegnen. Det kunne være fantastisk også at have mulighed for denne oplevelse her i Allerød og vise folk, der ikke bor i Allerød, den skønne natur, vi har," udtaler formand for SF-Allerød Signe Schløer i en pressemeddelelse.