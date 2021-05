SF Allerøds top-5 (fra venstre) Jørgen Ekstrøm, Kurt Koudahl Petersen, Anders Damm-Frydenberg, Signe Schløer og borgmesterkandidat Nikolaj Bührmann. Pressefoto

Send til din ven. X Artiklen: SF Allerød klar med kandidater Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

SF Allerød klar med kandidater

Allerød - 02. maj 2021 kl. 13:22 Af Per Skovkjær Sand Kontakt redaktionen

Allerød: Nikolaj Bührmann, 46 år, er valgt som SF's borgmesterkandidat i Allerød, skriver partiforeningen i en pressemeddelelse.

- Vi har meget værdigfuld i Allerød; vores fælles natur, den borgernære velfærd, kulturen og foreningsfællesskaberne, men også en levende lokalpolitisk debat mellem borgere og politikere, samt et bredt tværpolitisk samarbejde i Allerød Byråd, siger Nikolaj Bührmann i pressemeddelelsen.

Han mener, at det tværpolitiske samarbejde er vigtigt for at sikre kontinuitet og sammenhold.

- Samarbejdet er nok bedre end sit rygte, det har jeg blandt andet oplever i børne- og skoleudvalget, siger han.

Når partiet vælger at stille med en borgmesterkandidat er det for at kunne vise et reelt alternativ til det eksisterende.

- Vi er klar til at tage ansvaret med alt, hvad det indebærer! I SF anerkender vi, at vi som politikere ER ledelsen af kommunen, siger Nikolaj Bührmann i pressemeddelelsen.

Partiets valgprogram har fået titlen »Det Allerød du vælger« og skal endeligt vedtages på partiforeningens generalforsamling i maj/juni måned.

SF vil helst søge indflydelse gennem et bredt politisk samarbejde og partiforeningen nævner, at SF i formandskabet for børne- og skoleudvalget har sikret penge til at løfte kvaliteten af dagtilbud og skoler.

I pressemeddelelsen nævner SF Allerød også andre idéer: borgerbudgetter, streaming fra politiske møder, prehøringer og høringer på gaden eller i grundejerforeninger.

- Vi skal videre - vi har blandt andet forslag om borgersamling i forhold til Allerøds grønne dagsorden og håber på den måde at kunne involvere Allerødborgerne direkte i arbejder, siger Nikolaj Bührmann i pressemeddelelsen.

Nikolaj Bührmann er gift og far til tre piger på 20,17 og 6. Han er leder af et dagtilbud. Han er født og har levet det meste af sit liv i Allerød. Han har siddet 20 år i Allerød Byråd, kun overgået i anciennitet af Erik Lund.

SF Allerøds medlemmer har valgt følgende 10 kandidater i prioriteret rækkefølge:

Nikolaj Bührmann

Anders Damm-Frydenberg

Kurt Koudahl Petersen

Signe Schløer

Jørgen Ekstrøm Jakobsen

Nina Madsen

Jalila Rachdi

Camilla Damm-Frydenberg

Flemming Langhans

Ole Holm-Møller