Se billedserie Remco Ressurcecenter har søgt om miljøgodkendelse til et upcykling-center i Farremosen. Det er SCT Transport, der står bag virksomheden. Foto: Allan Nørregaard

Send til din ven. X Artiklen: SCT vil knuse affald i Farremosen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

SCT vil knuse affald i Farremosen

Allerød - 05. maj 2018 kl. 04:23 Af Anne-Mette Rasmussen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Knusning af asfalt, beton og byggeaffald samt undersøgelse og rensning af forurenet jord er nogle af de aktiviteter, som folkene bag SCT Transport søger om miljøgodkendelse til under navnet »Remco Ressourcecenter«.

Centeret skal ligge i Farremosen, hvor SCT også vil have sine øvrige aktiviteter, og hvor Unicon Beton, asfaltprudocenten Pankas og DHL Lagerhotel ligeledes har meldt deres ankomst.

Af ansøgningen fremgår det, at Remco Ressourcecenter ønsker at etablere et såkaldt »upcyklingcenter«, der blandt andet skal indeholde et biologisk jordrenseanlæg. Derudover ønsker virksomheden at sortere og knuse materialer som asfalt, slagger, tegl, beton, mursten og haveaffald.

»Anlægget etableres med henblik på at bearbejde ellers ikke anvendelige materialer til nye produkter. Således etableres en bæredygtig virksomhed, der muliggør genanvendelse af ellers ikke brugbare ressourcer«, skriver virksomheden blandt andet.

I projektbeskrivelsen anfører Remco Ressourcecenter, at virksomheden skal etableres i et område med særlige drikkevandsinteresser. Og at etableringen af virksomheden vil tage hensyn til det underliggende grundvandsmagasin.

»Hele arealet anlægges med en tæt belægning med tilhørende bassiner til opsamling af overfladevand. Således sikres det, at der ikke nedsiver overfladevand med potentielt forurenende stoffer til grundvandet. Der etableres en kant langs med det befæstede areal således, at der kan foregå en kontrolleret afledning af vand til opsamlingsbassinerne«, skriver virksomheden blandt andet.

Det beskrives også, at virksomheden vil medføre støj, når materialerne køres til og fra ressourcecenteret i lastbiler. Derudover vil der komme støj fra kørende entreprenørmaskiner samt fra anlæggene på pladsen, hvor der forventes at komme en læssemaskine, en gravemaskine, en knuser og et sorteringsanlæg.

»De mest støjende aktiviteter vil blive placeret hensigtsmæssigt med hensyntagen til både drift og påvirkning af omgivelserne. Placering af knuser og sorteringsværk er minimum 400 meter fra nordlig beboelse«, angives det.

Det var fredag ikke muligt at få en kommentar fra SCTs administrerende direktør, Christian Bødker-Petersen, om Remco Ressourcecenter. Men SCT Transport har tidligere fortalt, at virksomheden har købt en 180.000 kvadratmeter stor grund i Farremosen for at samle sine aktiviteter, der hidtil har haft hjemme i henholdsvis Gilleleje, Hillerød, Roskilde og København.

Remco Ressourcecenters miljøgodkendelse er lige nu i høring. På grund af en forkert mailadresse i høringsmaterialet er høringsfristen blevet forlænget med tre uger fra den 20. april til den 11. maj.