Se billedserie Miki Dam Larsen og den øvrige Socialdemokratiske byrådsgruppe vil tilbageføre sparede penge fra en eventuel konflikt til velfærdsområderne. Foto: Allan Nørregaard

Send til din ven. X Artiklen: S vil tilbageføre lockoutpenge Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

S vil tilbageføre lockoutpenge

Allerød - 27. marts 2018 kl. 05:14 Af Anne-Mette Rasmussen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I tilfælde af at de igangværende overenskomstforhandlinger munder ud i en lockout, sparer Allerød Kommune den planlagte udgift til de lockoutede medarbejdere. Og de penge, mener Socialdemokratiet, skal anvendes igen inden for velfærdsområderne.

- Vi kan ikke tilbageføre pengene et til et til samme opgave, men vi skal udnytte midlerne så vidt muligt, som vi oprindeligt havde planlagt. Nemlig til kernevelfærd for børn og ældre, siger Miki Dam Larsen, der er gruppeformand.

En af tankerne bag Socialdemokratiets forslag er en frygt for, at de som en del af det politiske efterspil fra Christiansborg kan blive frosset inde, hvis ikke de bruges i 2018.

- Det er tydeligt, at politikerne på Christiansborg leder efter penge i kommunerne, så de strammer vores rammer, samtidig med at de kritiserer os for at have penge i opsparing. Jeg bliver ikke overrasket, hvis kommunale kroner pludselig skal finansiere nye initiativer fra Christiansborg, siger Miki Dam Larsen på vegne af den socialdemokratiske byrådsgruppe.

Socialdemokratiet har formuleret sin ønske som et punkt til dagsordnen på byrådsmødet i april. Punktet lyder således:

»I tilfælde af at Allerød Kommune sparer lønkroner ved en eventuel lockout, skal alle disse midler anvendes igen i 2018 på velfærdsområderne. Helt konkret foreslår vi, at efter en eventuel lockout opgøres de sparede midler, og forvaltningen forelægger en sag for Økonomiudvalget med forslag til, hvordan midlerne kan tilbageføres til områderne. Det kan for eksempel være til læringsmidler, kurser, it, med mere.«