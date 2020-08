Socialdemokratiet vil gøre en ekstraindsats for de elever, der er kommet bagud, mens skolerne holdt lukket, og eleverne måttte lade sig fjernundervise. Foto: Lars Skov

S vil hjælpe elever efter coronaskole

Allerød - 07. august 2020

I flere uger fik landets skoleelever undervisning på computerskærmen frem for i klasseværelset, da folkeskolerne var lukket på grund af frygten for coronasmitte. Først kom de yngste elever tilbage, og kort før sommerferien nåede skolernes ældste elever også tilbage på skolebænken. Men hjemmeundervisningen var ikke lige nem for alle elever, og nu vil Socialdemokratiet i Allerød give en ekstra hånd til de elever, der har været udfordret af forårets fjernundervisning.

Derfor har partiets to medlemmer af Børne- og Skoleudvalget, Bettina Hauge og Kasper Ljung Pedersen, stillet forslag om, at der skal ske en faglig opfølgning for de elever, som måtte have behov for det.

- Vi vil rigtig gerne løfte børn og unge tilbage på sporet og give dem en stabil hverdag igen. Rigtig mange pædagogiske indsatser og undervisningsindsatser er gået tabt grundet covid-19, og vi vil gerne sikre, at vi får løftet dem tilbage, siger Kasper Ljung Pedersen, mens Bettina Hauge forklarer, at det særligt er for de ældste elever og elever, der ikke har trivedes med forårets hjemmeundervisning, partiet ønsker at sætte ind.

- Vi vil gerne sikre den faglige opfølgning for de elever, der er mest fagligt udsatte, og de ældste elever, som skal op til folkeskolens afgangseksamen næste år. Vi har indtryk af, at skolerne har løftet rigtig flot i foråret, men der er selvfølgelig fag, der er mere udfordrende end andre at lave som fjernundervisning. Der er nogle nøglefag, som er sårbare, og vi vil gerne sikre en faglig opfølgning, siger hun.

Ifølge Kasper Ljung Pedersen er forslaget også et udtryk for, at man ønsker at være godt forberedt på en eventuel ny nedlukning af samfundet.

- Vi har også en fremtidig covid-19 situation i tankerne, og hvis vi skulle risikere at lukke ned igen, hvad gør vi så med de ressourcer, vi har til rådighed. Vi ser gerne, at vi i fremtiden har en undervisningsstab, som har faciliteterne til at kunne give fjernundervisning under ordnede forhold, siger han.

Socialdemokratiet har i forslaget lagt op til, at det er skolerne, der skal definere hvilke elever, der kan have behov for en ekstra indsats, men hvad indsatsen skal bestå i, er ikke fastlagt. Allerød Kommunes forvaltning har dog påpeget, at kommunen har erfaring med at sende udvalgte elever på Sjælsø-Akademiet for en ekstra faglig indsats.

- Det er en måde at gøre det på, og jeg forestiller mig, at forskellige grupper af børn kan have behov for forskellige indsatser. Det kan være, der er nogle, der kan komme på Sjælsø-Akademiet, mens andre skal have nogle andre former for indsatser. Det er noget, vi skal drøfte, siger Bettina Hauge.

Spørgsmålet er endnu også, om der skal bruges penge på ekstra indsatser til skoleeleverne. Kasper Ljung Pedersen mener, at en del kan løses inden for skolernes eksisterende økonomi gennem samarbejde på tværs af skolerne, men alt efter hvor mange elever, der har behov for en ekstra indsats, og om forslaget kræver en større analyse, så vil der også skulle sættes flere penge af, vurderer Bettina Hauge.

På tirsdag skal Børne- og Skoleudvalget drøfte forslaget og beslutte, om det skal tages med videre i budgetforhandlingerne.