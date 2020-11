Borgmester Karsten Längerich (V) fik torsdag aften flertal for at udbyde rengøringen i Allerød Kommune som ét samlet udbud. Det skete kun, fordi Socialdemokratiet i sidste øjeblik skiftede mening. Foto: Allan Nørregaard

S skiftede mening og reddede Venstre-flertal i rengøringssag

Allerød - 20. november 2020 kl. 07:07 Af Anne-Mette Rasmussen Kontakt redaktionen

Der gik politik i sagen om udbud af kommunens rengøring. To partier havde ved aftenens byrådsmøde skiftet mening om, hvordan opgaven skal løses.

På Økonomiudvalgsmødet i sidste uge stemte både Socialdemokratiet og SF imod et forslag om at udbyde rengøringsopgaven i Allerød Kommune som ét samlet udbud. Yderligere to medlemmer af udvalget undlod at stemme.

Det mødtes torsdag aften og leverede i borgerportalen en overraskende fortsættelse af rengøringssagen.

To partier, S og K, havde nemlig skiftet mening om deres holdning til udbuddet siden mødet i Økonomiudvalget.

- Vi er en af dem, der har skiftet mening. Inden i dag var der ingen tvivl for os om, at vi skulle have mest mulig rengøring for pengene ved at lave et samlet udbud. Men vi vidste ikke, at der var så mange aspekter i sagen, og derfor undlader vi nu at stemme, sagde Konservatives gruppeformand Jørgen Johansen.

Og Konservatives nye syn på sagen fik også Socialdemokratiet til at skifte mening. Af pragmatiske grunde.

På Økonomiudvalgsmødet stemte Socialdemokratiet imod et samlet udbud og for et geografisk opdelt udbud, som vil gøre opgaverne mindre og dermed sikre, at flere virksomheder har mulighed for at byde ind.

Selvom holdningen sådan set er den samme, stemte S på byrådsmødet for det samlede udbud.

- Vi er som kommune en relativt stor aktør, og derfor mener Socialdemokratiet stadigvæk, at vi så vidt muligt skal dele udbuddet op, så flere har mulighed for at byde ind, sagde gruppeformand Miki Dam Larsen og fortsatte:

- Men der er mange forskellige muligheder, så vi stod pludselig der, at vi ikke kunne opnå flertal for hverken den ene eller den anden model. For at sikre, at vi lander en aftale indenfor tidsfristen, kan vi derfor i S godt leve med, at vi laver et samlet udbud. Mere hellige er vi heller ikke omkring det.

Det var SFs Nikolaj Bührmann, der havde begæret sagen i byrådet. Han ønsker, at udbuddet skal foregå på en helt anderledes måde.

- Vi har i SF forelsket os i en udbudsmodel fra Rudersdal, hvor de sætter tal på, hvor mange penge de vil bruge til rengøring. Og så bliver de firmaer, der byder, målt på, hvilken tid de vil bruge på det, og hvilken kvalitet de kan levere, sagde han.

- De seneste år har der været en udvikling, hvor kvaliteten af rengøringen er blevet dårligere, samtidig med at de ansatte har fået dårligere forhold. Vi har fået ny viden, og derfor stemmer vi imod at gøre det på normal vis.

Den udvikling kunne Miki Dam Larsen nikke genkendende til.

- Der er ingen tvivl om, at vi i rengøringsbranchen ser nogle af de hårdeste vilkår. Og vi skal ikke bare stille os tilfreds med at få det billigst muligt, hvis det betyder dårlige forhold for de ansatte. Men jeg håber ikke, at de brodne kar får foden indenfor hos os, sagde han.