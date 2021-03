Miki Dam Larsen (t.v.) og Jesper Holdflod Pallesen er to af Socialdemokratiet i Allerøds i alt 12 kandidater til kommunalvalget til efteråret. Privatfoto

S klar med 12 kandidater til kommunalvalget

Socialdemokratiets nuværende to udvalgsformænd, Miki Dam Larsen og Jesper Holdflod Pallesen, ser frem til en stærk valgkamp med i alt 12 velkvalificerede kandidater:

"Vi er lykkedes med at sammensætte et hold med mange forskellige kompetencer, erfaringer og interesseområder. Ud over vores tre nuværende kolleger i byrådet, Theodor Gbuablè, Kasper Ljung Pedersen og Nicolai Abildskov Pallisborg, har vi også fire kvindelige kandidater på stemmesedlen: Alice Silkjær, Gitte Gross, Vibeke Højbjerg og Birgitte Greby. De suppleres af tre mænd: Niels Christian Dahl, Finn Serup og Jørgen Jensen".