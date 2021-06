S holdt grundlovsmøde

mødepolitik Efter to års pause på grund af folketingsvalg og corona havde Socialdemokratiet i Allerød lørdag den 5.juni inviteret til grundlovsmøde i Bibliotekshaven. Humøret var højt. Det var godt endelig at kunne mødes igen og fejre demokratiet, skriver lokalafdelingen i en pressemeddelelse.

Jens Peter Steensen lagde i sin tale vægt på, at vi skal stå vagt om et godt offentligt sundhedssystem.

Gennem fredelig demokratisk samtale, viljen til at indgå kompromisser og mange små skridt har vi gennemført de nødvendige forandringer og udviklet et velfungerende samfund baseret på stærke værdier. Vi har fundet den gyldne middelvej. Vi har vist, at det er muligt at modernisere samfundet og samtidig holde fast i historien.

Et område med store udfordringer er flygtninge- og immigrationsområdet. Vi ser ind i en fremtid, hvor der kommer et stort immigrationspres fra regioner med store årgange af unge, som ikke kan finde arbejde, og hvor klimaudfordringer fører til flere klimaflygtninge.

Den danske regering har erkendt denne udfordring og lægger derfor op til, at der skal ske gennemgribende forandringer af asylsystemet. Det er godt, men der er også brug for eftertænksomhed. Vi må ikke i vores iver efter at finde løsninger smide centrale værdier som solidaritet og humanisme over bord. Forandringer er nødvendige, men det bør ikke føre til, at vi henviser velfungerende flygtninge til at sidde passivt i udrejsecentre, sagde han blandt andet.