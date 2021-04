Jesper Holdflod Pallesen og resten af Socialdemokratiet i Allerød vil droppe valgplakater i kommunens træer op mod efterårets kommunalvalg.

Send til din ven. X Artiklen: S: Drop valgplakater i træerne Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

S: Drop valgplakater i træerne

Allerød - 25. april 2021 kl. 14:56 Af Martin Stokkebro Moestrup Kontakt redaktionen

Socialdemokratiet stiller på næste byrådsmøde, den 29. april, forslag om, at man ikke må hænge valgplakater op i træer på offentlige steder og langs kommunens veje under valgkampen til efteråret.

"Under valgkampen i 2017 hang der valgplakater fra mange partier, inklusiv Socialdemokratiet, i alt, der kunne hænge plakater i. Det ved jeg, at mange borgere ikke synes, var i orden. Derfor stiller vi det her forslag i god tid, så folk kan nå at indrette sig efter det i forhold til valgkampen. Det er i alles interesser ikke at bruge flere ressourcer end nødvendigt. Vi håber, at de andre partier vil være med - der er jo masser af lygtepæle i kommunen", siger Jesper Holdflod Pallesen (S), der er formand for sundhed-, velfærd- og beskæftigelsesudvalget i Allerød Kommune.

Kan man rent formelt lave specifikke regler for valgkampen i Allerød Kommune?

"Hvis ikke man kan rent formelt, kan man lave en gentleman-agreement på det. Lige som at det eksempelvis plejer at være aftalt, at hver parti har hver sin lygtepæl på M.D. Madsensvej," siger Jesper Holdflod Pallesen.

Er det her ikke bare et forsøg på at score billige point på klimadagsordenen?

"Det er ikke billige point, men en fornuftig måde at bruge ressourcerne på. Ingen borgere er i tvivl om, at der er valg, når plakaterne kommer op. Men det kan hurtigt blive for meget af det gode, og der er mange andre muligheder for at komme ud via eksempelvis jeres avis eller Facebook," siger Jesper Holdflod Pallesen.