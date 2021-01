Rust-kæmpe reddes fra forfald

Siden 1993 har den fem meter høje og fem tons tunge skulptur stået på området. De seneste år har den dog været i et sørgeligt forfald, og derfor er foreningen bag skulpturparken glad for, at to fonde nu har givet tilsagn om tilsammen 100.000 kroner, som kan redde den knaldrøde skulptur.