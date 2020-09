Run på bibliotekets nye aktiviteter

Der er åbnet for billetsalget til bibliotekets aktivitetsprogram i efteråret, og nogle arrangementer er så populære, at de allerede er udsolgt.

Et af dem er sæson-starten med muslimske aktivist Özlem Cekic og rabbineren Bent Melchior, der kommer og giver deres bud på, hvordan vi alle kan leve sammen i et flerkulturelt samfund.

Heldigvis er der mange andre ting at komme efter i programmet. Filialen i Lynge får således besøg af forfatter og journalist Asger Røjle Christensen, som lægger vejen forbi for at fortælle om byen, der skal være vært for de Olympiske lege i 2021: Tokyo.

Derudover bliver der også mulighed for at dykke ned i litteraturen og blive klogere på litteratur fra forskellige verdensdele. Biblioteket inviterer blandt andet til japanske fortællinger med tecermoni, og der bliver mulighed for at tilmelde sig nye læseklubber, når biblioteket starter tre nye op i efteråret. Læseklubberne kommer til at foregå efter principperne om guidet fælleslæsning, hvor man læser noveller højt og sammen funderer over det læste undervejs i oplæsningen.