Røde Kors-butik genåbnet

Vejarbejdet, hun henviser til, er arbejdet på at lave nyt fortov og cykelsti på Gl. Lyngevej, der har ført til en ensretning af vejen. Det betyder, at den nye butik har brosten i bunker og en opgravet vej lige uden for vinduet.

"For det første er det godt for klimaet at genbruge i stedet for at smide ud og købe nyt. For det andet hjælper I mennesker både lokalt og globalt gennem de penge, I får ind. Som den tredje ting sælger I noget rigtig godt tøj til en god pris og skaber derigennem nogle muligheder for nogle, der måske ikke ville have råd til det ellers, sagde borgmesteren, hvorefter han trådte inden for i den nye butik til bobler og kransekage.