Se billedserie I tiden efter coronanedlukningen var skoven med til at give rideskolens elever ro og nærvær. Foto: Allan Nørregaard

Ro på hesteryg gjorde en forskel

Mange børn fandt ro i rideundervisningen på Stutsborg Rideskole midt i den urolige corona-virkelighed.

Allerød - 24. august 2020 kl. 06:46 Af Anne Mette Rasmussen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Hold op, hvor har vi haft glæde af skoven! Stemningen, ånden og roen har været fantastisk, siger Marie Kirk Andersen fra Stutsborg Rideskole.

Skoven var et kærkomment redskab, da 100 børn var på ridelejr i sommerferien, såvel som da undervisningen efter coronanedlukningen skulle genoptages i foråret. For da det efter nedlukningen igen blev muligt at gå til ridning, blev det et erklæret mål for underviserne på Stutsborg Rideskole at give børnene så meget normalitet tilbage i hverdagen som muligt. Og det krævede ro.

- Vi erfarede, at børnene havde enormt meget brug for tid og for ro. Og de havde brug for nærvær. Vi ville gerne give dem noget, der var så tæt på normalen som muligt, og det var fantastisk for os at se, at i en svær tid kunne vi gøre en forskel, siger hun.

I den periode, hvor børnene ikke kunne komme til deres ridetimer, holdt rideskolen kontakten til dem ved at lave små læringsvideoer og lægge dem op på sin Facebook-side. De handlede om hverdagsting som hvordan fodrer vi hestene, hvordan passer vi hestene, hvad laver vi, når I ikke er her, hvordan får hesten nye sko på.

- Det var så mærkeligt, at alt stod tomt her, og vi tænkte på, hvordan vi kunne nå børnene, mens de ikke var her. Vi lavede en ny video cirka hver anden dag, og børnene sendte tegninger til os. Vi lavede også en, hvor vi gik rundt til alle hestene og fortalte, at både vi og hestene ventede på børnene. Vi fik så mange positive kommentarer til de videoer, og jeg synes faktisk, at vi nåede børnene. Der var en plads til os hos dem, fortæller Marie Kirk Andersen.

Midt i den svære tid oplevede rideskolen også sammenhold på en anden og mere uventet front.

- Dansk Rideforbund og Allerød Kommune var gode til at informere, og det var rart, at man ikke stod alene med det. Men vi netværkede også med andre rideskoler, selvom vi ellers er konkurrenter. Det, synes jeg, var en positiv ting. På den måde fandt vi løsninger sammen.