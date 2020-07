Rift om at komme med Bjørli og Sebastian i skoven

To af eksperterne fra programmet "1 døgn, 2 hold, 3 dyr" underholder i skoven den 3. august. Det er lokale Bjørli Lehrmann og Sebastian Klein. Foto: TV2

Som en del af sommerferieaktiviteterne i Allerød denne sommer, har Vestre Hus og Allerød Biblioteker stablet et arrangement på benene med Bjørli Lehrmann, der er naturvejleder på Vestre Hus, og Sebastian Klein.

De to dyster for tiden imod hinanden i tv-programmet »1 døgn, 2 hold, 3 dyr«, og mandag den 3. august inviterer de af to omgange Allerøds børn med på eventyr i skoven, hvor Bjørli og Sebastian Klein fortæller og viser dyr frem. Børnene bliver også stillet små opgaver i en lokal udgave af tv-konkurrencen.