Lillerød Revyen genopstod sidste år efter nogle års pause.Her ses Christian Søndergaard på scenen sidste år. Foto: Peter Frøsig Rasmussen

Revy gentager succesen til efteråret

Allerød - 27. januar 2021 kl. 05:21 Af Camilla Bjørkman Aagaard Kontakt redaktionen

Lillerød Revyen spillede for første gang på Kirkehavegaard i februar 2020, og det blev en stor succes med lutter udsolgte forestillinger.

Derfor har holdet bag revyen besluttet, at man igen i år spiller på Kirkehavegaard, som er ved at blive revyens nye hjemmebane.

- Publikum tilkendegav klart, at Kirkehavegaard er et godt sted, at spille revy, fortæller revyens instruktør Frederikke Hjorth i en pressemeddelelse.

Hun har været med i revyen siden 1988 og instrueret den siden 1998. Hun glæder sig over de muligheder, en mere intim scene giver.

- Vi prøvede en række nye ting sidste år, og langt det meste gik godt. Vi fortsætter med online billetsalg. Dog har vi fået den feedback, at mange holder af traditionen, hvor de, som ønsker det, fysisk kan møde op og købe billetter den første dag, biletterne sættes til salg, og det vil vi derfor genindføre i år. Ligeledes finder vi en god løsning i forhold til pladsreservation, som vi melder ud i god tid, før Lillerød Revyen 2021 spiller, siger hun.

Revy tæt på valget På grund af coronarestriktionerne spiller revyen først til oktober. Men ifølge arrangørerne er det en fordel, for så spiller den tæt på kommunalvalget, som traditionen tro vil fylde meget i revyen. I rigtig mange år spillede revyen i uge 44 i Centerhallen. Nu er revyen altså tilbage til at spille på samme tidspunkt på året.

- Det har været en del af vores årsrytme at spille revy i uge 44, og det glæder vi os til at gøre igen. På grund af succesen med udsolgte forestillinger i 2020, udvider vi antallet af forestillinger, så vi spiller over to uger, nemlig både i uge 43 og uge 44, fortæller Frederikke Hjorth.

Lillerød Revyen »genopstod« sidste år efter to års pause, hvor revyen var i knæ.

- Revyen har faktisk været ved at dø. Der var et kæmpe bagland, som har gjort et kæmpe stykke arbejde, og de valgte at sige, det kan vi ikke bruge så lang tid på længere. For det er et kæmpe arbejde, når den bliver spillet i Centerhallen. Men vi var en lille gruppe, som tænkte, at den skal bare ikke dø, fortalte Frederikke Hjort sidste år i avisen.