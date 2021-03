Se billedserie Arkivfoto: Jens Berg Thomsen Foto: Picasa

Retssag: 81-årig tiltalt for at hive tørklædet af og slå muslimsk hjemmehjælper

Allerød - 06. marts 2021 kl. 07:11

Vi befinder os i Retssal 8 i Retten i Hillerød, hvor en retssag mod en 81-årig mand fra Allerød netop er gået i gang.

Manden er tiltalt for vold mod en kvindelig hjemmehjælper i form af "adskillige" slag i ansigtet med knyttet hånd samt at have revet hendes tørklæde af hende og at have råbt "Skrid ud af Danmark" til hjemmehjælperen, der har muslimsk baggrund.

Episoden fandt sted den 16. juli sidste år tidlig eftermiddag på mandens adresse, hvor hjemmehjælperen var kommet for at udøve hjemmehjælp til mandens kone.

I retten erkender den 81-årige via sin forsvarer Peter Secher at have trukket tørklædet af hjemmehjælperen, men ellers nægter han anklagerne. I retssalen udtaler både den 81-årige mand og siden hjemmehjælperen sig, og deres versioner af historien, skal det vise sig, er noget forskellige.

81-årig: Hun vil ikke gå Den 81-årige mand fortæller, at han mødte en hjemmehjælper i hans dør, der var uden uniform (som de plejer at have på, red.), id-kort og værnemidler. Han har nogle dage forinden fået nogle mistænkelige opkald på sin telefon, mens han var på vej hjem fra sommerhus. Der er ting af "en vis værdi" i hans hus, og derfor, forklarer han i retten, var han mistænksom over for, om hjemmehjælperen ville begå indbrud.

"Jeg beder hende om at gå. Det vil hun ikke. Jeg tror, hun fortæller, hvor hun kommer fra, men det kan jeg ikke huske. Jeg ønsker ikke, at hun kommer ind, siger jeg, men hun skal ind og pleje min kone, siger hun. Hun presser sig forbi. Så kommer den korporlige kontakt, for så må jeg tage fat i noget. Jeg får fat i hendes tørklæde, og hun stritter imod, meget kraftigt. Når vi snakker knytnæveslag er det nærmere mig, der får nogle," fortæller han og fortsætter:

"Jeg siger, hun skal forlade huset. Jeg snakker ikke om Danmark. Det er huset, jeg vil have hende ud af. Der kommer mange muslimske hjælpere i vores hjem, der er utrolig søde og rare," forklarer han, hvorefter han fortæller, at hun løb væk fra hans hjem, mens hun råbte på politiet.

"Hvordan forholder du dig til, at du har slået hende," spørger anklagefuldmægtig ved Nordsjællands Politi, Amalie Brønberg ham.

Dommen skulle have været faldet efter første retsmøde, men er nu udskudt, da sagen trak ud. Arkivfoto: Allan Nørregaard

"Det er direkte løgn. Det ligger meget fjernt fra min adfærd at slå," siger den 81-årige.

"Han sparkede til mit tørklæde" Ifølge den 81-årige kom hjemmehjælperen ind i hans hjem, før hun forlod det, men sådan forholdt det sig ikke, ifølge hjemmehjælperens vidneforklaring i retten.

"Jeg åbner døren, men han står i døren, og jeg kommer ikke på noget tidspunkt ind i huset. Det første han sagde var: Hvad sker der her. Du har jo fuld muslimsk påklædning på. Jeg svarer: Jeg har arbejdsbukser på, hvad snakker du om. Jeg havde arbejdsbukser og arbejdst-shirt og tørklæde på.

Jeg introducerer mig selv. Han reagerer lidt aggressivt med en truende adfærd. Jeg kan mærke, at noget er galt, og at jeg ikke kommer ind. Jeg kan huske, han sagde: Skrid fra Danmark. Så var jeg sådan, ok, jeg skal væk herfra. Jeg prøvede ikke at komme forbi ham. Jeg ville aldrig nogensinde gå ind i et hus, hvor jeg føler mig truet. Han har også ret til at sige, at han ikke vil have mig ind i huset," forklarer hun.

Herefter gik hun, men den 81-årige kom så, ifølge hendes fortælling i retten, bagfra og tog fat i hendes hoved og tørklæde og begyndte at hive.

"Jeg skriger og råber, og han stopper ikke. Tørklædet røg helt af. Det røg på gulvet, og så sparkede han til det. Jeg var helt lammet. Jeg havde ikke forventet det. Han slog mit ansigt. Begge kindben. Jeg kan huske, han havde knyttede næver. Så tænkte jeg: Jeg skal væk herfra. Så vristede jeg mig fri og løb mod min bil og kørte væk, fortæller hun.

Stadig sygemeldt Hjemmehjælperen var lige startet i jobbet og forklarede, at det var derfor, at hun ikke havde id. Jobbet er et studiejob for hende, mens hun læser til socialrådgiver, men hun har været sygemeldt siden episoden i sommers. Hun har ingen fysiske mén, men psykisk har det været hårdt. Hun har gået til psykolog og har været forbi psykiatrisk afdeling på grund af angst og søvnbesvær.

Efter hendes vidneudsagn kommer et vidne fra hjemmehjælperens arbejdsplads. Hun fortæller, at der er andre af deres hjemmehjælpere med muslimsk baggrund, der har meldt tilbage om "tilsvininger", fordi de bar tørklæde i hjemmet hos den 81-årige. Ifølge vidnet, der efter episoden havde været med ude og hente hjemmehjælperen, der var kørt ind til siden og ikke var i stand til at køre bil, var hjemmehjælperen helt klart i chok.

Det var her i retssal 8, at første retsmøde i sagen blev holdt. Arkivfoto: Hans-Jørgen Johansen

"Da vi kommer, sidder hun i bilen, grådlabil og rystende. Jeg har aldrig set et menneske være så bange," fortæller kollegaen.

Stor på Facebook Retssagen skulle være endt med en dom samme dag, men sagen trak ud, lige som at forsvareren ønskede, en udtalelse fra en retsmediciner for at efterprøve om det kan være rigtigt, at de "adskillige slag" ikke har efterladt mærker på hjemmehjælperen. Derfor kan det tage måneder, før sagen bliver afgjort.

Sagen er speciel i og med, at den 81-årige mand har deltaget i to videoer, der er set af tusindvis på Facebook. I videoerne, hvor han bliver præsenteret som "Jørgen" fra Allerød, og (i den nyeste af videoerne) læser op fra dele af anklageskriftet imod ham, bliver han interviewet af Denise Rostgaard, der er folketingskandidat for Nye Borgerlige. Hun var også til stede i retten. I den seneste af videoerne, som ligger på hendes Facebook-side, afslutter Denise Rostgaard, efter interviewet med den 81-årige, med at sige:

"Jeg er mildest talt chokeret over, at man vælger at sigte en 82-årig (han er 81, red.) mand for vold, alene på en påstand om vold. Nu må vi lade retten gå sin gang. Der er ikke andet for. Men én ting er helt sikkert. Jeg har ikke tænkt mig at svigte, hverken Jørgen eller hans kone."

Videoen afsluttes af en reklame for Nye Borgerlige med sloganet "For Danmark".