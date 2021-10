Retsmediciner: Hvad nu, hvis det hele løgn?

- Alle de døde, der passerer forbi. Dag efter dag med kolde lig, som skal skæres op. Psykologer forstår jo ikke, hvordan vi kan holde til det, og mener, der må være en ormerede af neuroser i vores bryst. Men vi snakker med hinanden. Hvis der er en, der går og hænger med næbbet, så taler vi om det. Om at nu er der fred, forældrene kommer over det. Det er oftest, når det er børn, der er døde, at nogen har svært ved at slippe det, siger han, og fortæller om dengang, har stod i Thailand og skulle obducere endeløse rækker af lig. Kvinder, mænd, børn, fanget i tsunamien i 2004.

- Jeg snakkede med ham i en halv time. Jeg fortalte ham, at vi gør nytte. Der er nogen, der skal gøre det her. Der er nogen, der sidder derhjemme, og skal have at vide, at deres barn er dødt, så de ikke går ud i Thailands jungle og leder efter det, i håbet om, at nogen har taget barnet til sig. Og der er nogen, der skal have at vide, at deres mand eller kone er død, så de kan sælge huset, finde en ny kæreste, komme videre i deres liv. Og ja, så blev han. I Thailand, og i faget, fortæller Jørgen Lange Thomsen, ikke uden stolthed.