Besøgsrestriktionerne på Engholm og de øvrige plejecentre i kommunen ophæves fra mandag den 8. marts. Foto: Allan Nørregaard

Restriktioner på plejehjem ophæves

Allerød - 05. marts 2021 kl. 16:04

Fra på mandag den 8. marts 2021 ophæver Styrelsen for Patientsikkerhed restriktioner på besøg på alle plejehjem i Allerød. Det betyder, at beboere kan få besøg af andre end de få nære kontakter, få besøg af en frisør i egen bolig og frivillige må komme på besøg og lave aktiviteter med beboerne.

Det skriver Allerød Kommune i en pressemeddelelse fredag eftermiddag.

Styrelsen for Patientsikkerhed har ved beslutningen om ophævelse af påbuddet lagt vægt på, at 84 % af beboerne på plejehjem i Allerød er færdigvaccineret mod Covid-19, og mener derfor, at den fulde effekt af vaccinen antages at være indtrådt.

Om udmeldingen siger borgmester Karsten Längerich:

"Jeg glæder mig over, at vi nu kan åbne mere op på vores plejehjem. Det skyldes at vore smittetal er lave, og at vi er nået langt med at få vaccineret vores beboere på plejehjem. Der er ingen tvivl om, at besøgsrestriktionerne har været hårde for vores beboere og deres pårørende."

Jesper Holdflod Pallesen, som er formand for sundhed-, velfærd- og beskæftigelsesudvalget er enig og supplerer:

"Det er dejligt, at der nu kommer en hverdag, der minder om dét, beboerne har haft tidligere. For at vi fortsat passer på vores ældre beboere på plejehjemmene, er det vigtigt, at besøgene følger de retningslinjer, der er - og at pårørende sørger for at blive testet regelmæssigt."

Når test er så vigtigt, er det fordi, at Statens Serum Institut oplyser, at genåbning sammenholdt med at borgerne lader sig teste to gange ugentligt medfører, at smitten reduceres med op til 50%.