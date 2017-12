Republik-jul hos Mungo Park

Det sker på Aveny-T på Frederiksberg onsdag 20. december og er resultatet af at to teatre, Mungo Park og Aveny-T, vil skabe en happening, der skal bringe lys over det mørkelagte radioprogram, der skulle have været sendt på P1. Det skriver Frederiksborg Amts Avis.

- Som teater er vi en slags samfundets gadekær, og derfor synes jeg, at det er relevant for et teater som vores at reagere på, at »Jul i republikken« blev taget af programmet. Måske bliver der for tiden flytter nogle grænser, uden at vi rigtig lægger mærke til det. Derfor tager vi emnet op i den happening, som vi deltager i. Der er ikke tale om en gængs teater-forestilling, men en slags manifestation, uddyber Lasse Bo Handberg.