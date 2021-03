Repair Café aflyste konfirmand-arrangement

"Af gode grunde kunne det ikke lade sig gøre. Vi havde håbet, at det måske kunne arrangeres senere på foråret. Men der er meget forarbejde ved at arrangere Eventet, - dels skal vi have indsamlet alt det ny-donerede tøj, dels skal vi have kontakt til dem der er interesserede i at deltage, - sidste år, foregik det gennem skolerne, der jo nu er lukkede for de unge. Heldigvis har Allerøds præster, med Kristine Krarup Ravn i spidsen, - været utrolige hjælpsomme, og virkelig bakket vort arrangement op. Hvis vi skal sætte os ind i, - hvordan det er, at være konfirmander og ikke mindst forældre i denne tid, - at skulle planlægge så stor og vigtig en fest, - så tænker vi, at de som minimum har brug for sikkerhed omkring tøjet. Vi synes derfor, at med den usikkerhed Corona kaster af sig, - er det mest hensynsfuldt af os, allerede nu at melde ud, - at vi desværre ikke kan afholde så stort et Event i år.