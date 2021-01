Se billedserie Ellen Kamstrup Mikkelsen tager imod leveringen fra Bar? Kaffe, og så er dagens forkælelses-frokost i hus. Foto: Allan Nørregaard

René var gået på pension - nu bringer han kaffe til døren

Klokken er 10.30, og der hænger allerede otte bestillinger på hylden ved siden af Jonas og Frederik, som er i fuld gang med at smøre sandwich, lave smoothies og brygge kaffe.

Allerød - 28. januar 2021 kl. 06:23 Af Anne-Mette Rasmussen Kontakt redaktionen

De står bag disken i Bar' Kaffe og arbejder koncentreret, mens musikken strømmer dæmpet ud af højttalerne.

Så triller en mørk bil ind på parkeringspladsen foran butikken, og en gråhåret herre stiger ud. Det er kaffebarens nye bud.

For hvad gør man, når kunderne ikke længere kan komme forbi og tilbringe en hyggelig stund i kaffebaren, sådan som hele tanken med stedet ellers er? Ja, så må man jo bringe lidt af hyggen ud til kunderne i stedet for. Derfor har kaffebaren siden mandag den 11. januar bragt varer ud med bud.

Er selv stamkunde Det er René Bak Poulsen, der kommer ud, når kaffetørsten eller frokostsulten bliver stor for beboerne i 3450. Og jobbet som bud passer ham perfekt.

- Jeg har trukket mig tilbage fra arbejdsmarkedet for fire år siden og var begyndt at gå og kede mig lidt. Så da jeg hørte, at Bo skulle bruge et bud, spurgte jeg, om ikke han kunne prøve mig af, fortæller René Bak Poulsen, der har arbejdet i mange år som key account manager.

- Jeg har været i it-branchen i 36 år og har altid haft med kunder at gøre. Jeg er vant til at tale med kunder, både når de er glade og sure. Det var også det, jeg begyndte at savne. Jeg kan godt lide at snakke og være social, siger kaffe-buddet, der selv er stamkunde i Bar' kaffe.

- Det er en dejlig lille ting, vi har fået her i byen, siger han.

Overrumplende succes Den dejlige lille ting står Bo Machholm bag. Til april er det to år siden, han åbnede kaffebaren lige ved Allerød Station, og med corona har udfordringerne stået i kø i den første tid.

Alligevel holder kaffebaren skindet på næsen, og i december måned var omsætningen større end december året før.

Men en kaffebar uden gæster er ikke sjov.

- Jeg kunne se på mit personale, at de blev mere og mere kede af at være her, fordi der ikke skete noget. Alt stod stille, og det var deprimerende. Jeg orkede næsten heller ikke selv at gå herind. Så fik jeg tanken om at køre ud med varerne. Som en kombination af at få gang i noget omsætning og at gøre noget godt for dem, der sidder derhjemme og også er lidt deprimerede, siger Bo Machholm, der hurtigt forelskede sig i idéen og førte den ud i livet.

- Jeg var selv buddreng på Long John, da jeg var ung, og jeg kan godt lide god service. Jeg synes det her er en fed service. Det er skide sjovt, og folk er rigtig glade. Det har været en overrumplende succes, siger kaffebar-indehaveren.

Så stor at man den første uge måtte afvise mange.

- Samtidig med at telefonerne kimede, stod kunder i kø ude foran butikken. Vi kunne simpelthen ikke følge med, og det har da givet lidt ondt i maven. Det værste jeg ved er, når folk går forgæves.

Forkælelse og hygge René Bak Poulsen har sat sig ind i bilen for at køre ud på dagens rute. Det første sted, han ringer på, er hos familien Kamstrup Mikkelsen.

Det er den ene af husets døtre, Ellen, der lukker op og tager imod posen med de fire sandwich og tilhørende drikkevarer. Mor, Eva Kamstrup Mikkelsen er skolelærer og er online med den 4. klasse, hun underviser.

Efter leveringen suser René tilbage til bilen og tilbage til Bar' Kaffe efter den næste bestilling.

- Vi er normalt store fans af Bar' Kaffe, og vi elsker at sidde dernede hele familien. Så det er genkendeligt for børnene, når vi får en pose dernedefra, siger Eva Kamstrup Mikkelsen, da hun og 4. klasse kort efter har en pause fra undervisningen.

- Vi fik også mad derfra i sidste uge, og for mine børn er det her forkælelse. Det er en måde at få genkendelse og hygge ind i hverdagen. Og så vil vi selvfølgelig også gerne støtte Bar' Kaffe, som vi ret godt kan lide allesammen, siger hun.

Bar' Kaffe bringer ud på hverdage mellem 11 og 14 samt om fredagen også om aftenen.