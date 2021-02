René skal modtage lydfil fra Mars: For pokker det er spændende

Se billedserie Sådan forventes det at se ud, når Perseverance lander på Mars. Illustration: NASA/JPL-Caltech

Allerød - 18. februar 2021 kl. 07:11 Af Martin Stokkebro Moestrup Kontakt redaktionen

Nu er der rimelig mange men'er og hvis'er forbundet med en mission til Mars.

Men hvis alt går vel, så vil René Mørch i weekenden modtage en lydfil fra den amerikanske rumfartsadministration NASA med optagelser fra, at roveren Perseverance på NASA's Mars 2020-mission bevæger sig ind i Mars' atmosfære, ned gennem atmosfæren og lander på Mars.

Går det rigtig godt, vil han også have optagelse af, at roveren bevæger sig rundt på den røde planet.

René Mørch er produktchef for den på Gydevej i Lillerød-baserede virksomhed DPA Microphones, som vi også skrev om i Allerød Nyt for nylig, da virksomheden vandt en Academy of Motion Picture Arts and Science's (dem med Oscar-uddelingen) for sin tekniske præstation og innovative udvikling inden for højtlydende miniatureknaphulsmikrofoner.

Offentliggøres først i næste uge DPA Microphones har omkring 180 ansatte, hvoraf en 30-40 af dem sidder på hovedkontoret i Allerød. Virksomheden har kontorer rundt om i verden og laver mange af de mikrofoner, som de store spillere i kulturindustrien bruger: Stevie Wonder er en kernekunde, og Metallica-trommeslager Lars Ulrich har DPA-mikrofoner på sit trommesæt.

Det er også virksomhedens produkter, der bruges i DR Koncerthuset, hvor de kan optage de høje og kraftige lyde fra klassisk musik, og det er netop en sådan mikrofon - en DPA 4006 mikrofonkapsel - som sidder på Perseverance-roveren.

"Det bliver et kæmpe brag, når de flyver nedad mod overfladen på Mars. For pokker, det er spændende," siger René Mørch.

DR2 sender live om aftenen torsdag den 18. februar, hvor Perseverance efter planen skal lande på Mars. Der vil dog ikke være video og lyd til offentligheden, før i næste uge, hvis alt går godt. Inden da har René Mørch og DPA Microphones modtaget lydfilen fra Mars for at rense den, inden de sender den tilbage til NASA.

Første lyd fra Mars Hvis alting klapper vil det være første gang, at mikrofoner har optaget lyd fra Mars' atmosfære.

"For nogle år siden blev der opfanget noget vind på Mars via seismiske instrumenter, der blev sat i bevægelse, men det her vil være noget helt andet. På missionen er de også helt oppe at køre over, at det er første gang, man hører, hvordan der egentlig lyder på Mars," siger René Mørch.

Samarbejdet om den her mission startede tilbage i 2017, men NASA har faktisk brugt DPA-relateret udstyr siden 1970'erne til blandt andet Apollo 13-missionen og flere rumfærgeopsendinger. Det er dog første gang, at DPA's udstyr er med ude i rummet.

"Det var faktisk NASA, der henvendte sig til os, efter at de havde købt vores udstyr og testet det uden vores viden," fortæller René Mørch.

NASA vil gerne bruge, hvad han kalder off-the-shelves-udstyr (direkte fra hylderne, red.), fordi priserne bliver voldsomme, hvis man beder om at udvikle noget til rumstandarder.

"Derfor er det da også et kvalitetsstempel, at de bruger vores udstyr. Det er helt sikkert. Det har været udsat for al mulig testning under ekstreme forhold. Der kan blive op til minus 100 grader på Mars, og det har udstyret klaret," fortæller René Mørch.