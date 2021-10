Se billedserie Gilleleje Transport er i gang med at etablere sig i Farremosen med sine virksomheder SCT Transport, Nordsjællands Diesel og Remco Ressourcecenter. Bygningerne, der kan anes bagerst i billedet kommer til at rumme Nordsjællands Diesel, som er et lastbilværksted. På området, hvor maskinen kører, kommer Remco Ressourcecenter til at ligge. Foto: Allan Nørregaard

Remco vil rense jord og knuse beton i Farremosen

Remco Ressourcecenter venter på miljøgodkendelse og byggetilladelse til sit anlæg i erhvervsområdet Farremosen.

Allerød - 05. oktober 2021 kl. 07:08 Af Anne-Mette Rasmussen Kontakt redaktionen

Der bliver bygget på livet løs i Farremosen, som fremover kommer til at lægge jord til endnu mere tungt erhverv.

Lige nu er lastbilværkstedet Nordsjællands Diesels bygninger ved at tage form på stykket ud imod motorvejen. Ved siden af dem, skal SCT Transports nye hovedkvarter og faciliteter til ansatte ligge. Og på stykket op imod Nymøllevej er jorden lige nu ved at blive gjort klar til Remco Ressourcecenter.

Remco Ressourcecenter er ligesom SCT Transport, Nordsjælland Diesel og Hillerød Ejendomsselskab ejet af Gilleleje Transport, der altså flytter alle sine aktiviteter til Farremosen. Remcos primære arbejdsområde bliver at rense olie- og dieselforurenet jord samt at knuse beton. Begge dele for at det kan bruges igen.

- Remcos funktion bliver upcycling af de materialer, vi selv får ind med SCTs grønne lastbiler. Det bliver et recyclingcenter mere end et jordrensningscenter. SCT-lastbilerne kommer af med forurenet jord, og får rene materialer med ud igen, fortæller Kristian Lund Johansen, der er direktør i Remco Ressourcecenter.

Ifølge direktøren vil den jord, som virksomheden får ind typisk tage fire til seks måneder at rense og kan derefter bruges igen.

Lejer knusemaskiner Udover at rense jord skal Remco knuse blandt andet beton og tegl. Men ifølge Kristian Johansen ligger det ikke i kortene, at Remco skal gøre det selv, og derfor vil det ikke være en konstant aktivitet.

- Knusere er en uhyggelig stor investering, derfor er det ikke planen, at vi skal have vores egen knuser stående. Vi vil i stedet hyre dem ind, når der er en knusningsopgave, siger han.

Kritiske borgere og bekymrede naboer har spurgt virksomheden til, om den også skal knuse asfalt. Det er der lige nu ikke noget endegyldigt svar på.

- Det er ikke vores plan, at vi skal knuse asfalt, bortset fra måske for Pankas. Det er ikke fordi, vi har haft nogen dialog med dem om det, men jeg kan da lige så godt være ærlig at sige, at det ville være oplagt at gøre det, når vi ligger så tæt på hinanden, siger Kristian Johansen.

Asfaltvirksomheden Pankas er nabo på erhvervsområdet i Farremosen.

Venter på tilladelser Lige nu venter Remco Ressourcecenter på miljøgodkendelse og byggetilladelse fra kommunen. Hvornår de kommer, ved Kristian Lund Johansen endnu ikke.

- Vi skulle have haft dem i september måned, men det er blevet forsinket. Men de skal give os den, for det er jo et område, der er udlagt til den form for tungt erhverv. Kommunen kan stille nogle krav til os og opsætte vilkår, men den kan ikke sige nej til os, siger han og tilføjer:

- Vi søgte og købte jo denne jord, fordi området er udlagt til virksomheder i klasse 6 og 7. Det er et af de eneste steder, der er tilbage i Nordsjælland, og det passer perfekt til vores type virksomhed. Det her er en kæmpe investering for os. Det er virksomhedens fremtid.

Når Remco Ressourcecenter får miljøgodkendelse til sine aktiviteter, varer den i otte år.

- Vi har ingen tanker om at have andre aktiviteter end det, der allerede er søgt om, overhovedet. Planen er at køre med dagligdags oprensning af olie og diesel i jord, siger Kristian Johansen.