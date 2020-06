Se billedserie Studenternes festlige entré til tonerne af Radetzkymarch og med rektor Kirsten Schiellerup i spidsen bliver ikke til noget ved dette års translokation, som holdes klassevis. Rektor besøger alle ni klasser for at holde sin tale for eleverne. Foto: Allan Nørregaard

Rektor holder ni taler på én dag

14. juni 2020

Rektor Kirsten Schiellerup får travlt, når der fredag den 26. juni skal holdes translokation for gymnasiets studenter. Hun er kendt blandt eleverne for sine gode taler, og fordi translokationen som bekendt skal holdes klassevis, har hun valgt at møde frem i alle klasserne for at holde årets tale. Det betyder, at hun skal holde talen ni gange i løbet af formiddagen.

- Vi kan være tre forskellige steder på skolen samtidig, så vi holder translokation for tre klasser af gangen. Og det gør vi så tre gange. Jeg kommer rundt og holder tale i alle klasserne. Der hører en rektortale til en dimission, men det bliver jo anderledes, og den kan nok heller ikke være så lang som den plejer at være. Omvendt skal det ikke være noget japperi. Den skal være ordentlig, for studenterne skal sendes godt af sted, siger Kirsten Schiellerup.

Derudover får studenterne overrakt eksamensbeviserne af deres lærere, og de får en sang med på vejen af musiklærere og gamle elever.

- Vi prøver at gøre dagen lige så festlig for eleverne og familierne, som den plejer at være, siger rektoren.

Eleverne må ikke blandes klasserne imellem, men parkeringspladsens indretning passer lige med, at man kan sende tre klasser af sted i vognene af gangen. Og Kirsten Schiellerup er sikker på, at det nok skal blive mindeværdigt.

- Det her arrangement betyder så meget for eleverne og familierne, så vi prøver, så meget vi overhovedet kan at få en dejlig dag, og det er jeg sikker på nok skal lykkes. Vi sætter alle sejl til, siger hun.

Huebegivenhed Også fejringen i forbindelse med at studenterne får huerne på hovedet bliver anderledes i år. Den velkendte seance med en afsluttende eksamen, som ender med at huen bliver sat på hovedet, erstattes af en såkaldt »huebegivenhed« mandag den 22. juni.

Arrangementet begynder med morgenmad i de enkelte klasser og er kun for eleverne og en af deres lærere. Når det er slut, bliver eleverne i alfabetisk rækkefølge én efter én kaldt ind i et tilstødende lokale, hvor de får overrakt et foreløbigt eksamensbevis af deres lære. Efter overrækkelsen går eleven udenfor, hvor familien venter ved den nærmeste udgang og kan give den nybagte student huen på.

»I er velkomne til at tage ophold på de grønne områder rundt omkring på skolen og ved boldbanen bagefter, hvis I vil«, skriver skolen i sine anvisninger til eleverne.

Hver elev må maks have fem familiemedlemmer med, og familien må ikke komme ind på skolen. Familierene bliver i øvrigt bedt om tidligst at ankomme på skolen 10 minutter før tidspunktet for den enkelte elevs overrækkelse af det midlertidige diplom!

Allerød Gymnasium sørger for, at der på dagen er vejvisere ved skolen, som kan hjælpe familierne de rigtige steder hen. mette