Rektor er bekymret for elevers trivsel

Rektor på Allerød Gymnasium ærgrer sig over restriktioner, som han frygter kan gå ud over elevernes trivsel.

De er blevet snydt for både studieture og fester i snart et år, og nu er endnu en nedlukning og hjemsendelse 2020's julegave til gymnasieeleverne.

- De kan ikke se hinanden på tværs, de har været isoleret stort set i egne klasser, de kan ikke spise fælles, der har ikke været sociale arrangementer i lang tid, og eleverne er kede af at gå glip af fester og studieture. Det er ikke den pakke, vi gerne ville tilbyde, siger han.

Oveni kommer nu altså endnu en omgang hjemmeundervisning, og det kan gå ud over elevernes trivsel, frygter han.

- Det får betydning for undervisningen og trivslen. Det er måske det, jeg er mest bekymret for. Det har været en hård periode for dem allerede, siger rektoren.