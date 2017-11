Her ses drengene bag kæmpesejren. Fra venstre mod højre er det: Christian, Kristian, Magnus, Carl, Jonas, Anton, William, Silas, Adam, Julius, Julius og William.

Rekordsejr til Albas drenge: 124-3

Allerød - 21. november 2017 kl. 11:48 Af Anne-Mette Rasmussen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det blev til en sejr udover alle grænser, da ALBAs U12-drenge var besøg hos SISU for at se om de kunne fortsætte deres ubesejret status i U12-mesterrækken. Da slutfløjten lød, kunne drengene være tilfredse med at have fået deres største sejr nogensinde. Den lød på 124-3.

Holdets trænere, Tayeb Braikia, Karsten Pirchert og Christian Prophet-Rannow, arbejder til dagligt med at gøre spillerne klar til sæsonens forskellige delmål, heriblandt et forsvar af sidste års Lundaspelen-mesterskab i januar måned. Det hårde arbejde i Engholmhallen har allerede tidligere i år givet gode resultater, idet drengene for tredje år i træk sikrede sig Fomsgaard-mesterskabet i U11. Derudover var de kun et enkelt point fra at vinde det samme mesterskab for årgangen over også.

Den aften, de spillede imod SISU, gjaldt det dog et af de andre mål, nemlig det, der går ud på at slutte i toppen af U12-mesterrækken i indeværende sæson.

12 drenge var klar til kampstart i Gentofte, af dem er hele ni kun er 10 år gamle. Og takket være et skarpt og intenst forsvarspil samt et direkte angrebsspil kom ALBA hurtigt foran og kunne derfor gå til pause foran 49-0. Anden halveg blev ikke anderledes. Drengene var her, der og alle vegne og dominerede kampen i alle spillets facetter. Samtlige drenge fik rigeligt med spilletid, tog rebounds og lavede flotte scoringer. Så mange at der til sidst stod 124-3 på resultattavlen.

Sidenhen har drengene atter været i kamp. Det var på hjemmebane imod Hvidovre Basket. I den kamp viste drengene igen topbasket, og kunne hente deres femte sejr i mesterrækken med en sejr på 64-24 over det hårdt kæmpende Hvidovre hold.

Drengene kan nu se frem til yderligere to kampe i U12-mesterrækken. Det er imod henholdsvis Hørsholm og BK Amager.

I begyndelsen af januar tager de så til Lund i Sverige for at forsøge at genvinde deres uofficielle nordisk mesterskab i U11. Samtidig vil de forsøge at gøre en god figur i U12-rækken også.