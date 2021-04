Rekord-omsætning for SuperBrugsen

Her kunne formand Kenneth Rasmussen berette om den højeste omsætning i foreningens historie. 117.867.000 blev resultatet, cirka 10 millioner mere end sidste år, der også var et rekordår. Altså en massiv fremgang, som det også har været tilfældet for en rigtig stor del af den øvrige detailhandel under coronaåret 2020, men også en fortsættelse af en allerede opadgående udvikling for Lynges brugs.