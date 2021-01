Artiklen: Region Hovedstaden: Slut med at bestille vaccinetid for nu

Flere ældre har fået en besked i e-boks om, at de kan tilmelde sig vaccine mod coronavirus. Men Region Hovedstaden fortæller i en pressemeddelelse mandag eftermiddag, at borgerne kan opleve ikke at kunne bestille tid, selvom de har fået invitationen.