Der er blevet taget godt imod Red Barnets butik på Fritz Hansens Vej. Den åbnede i slutningen af april måned. Foto: Allan Nørregaard

Send til din ven. X Artiklen: Red Barnet ser tilbage på et godt år Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Red Barnet ser tilbage på et godt år

Allerød - 04. januar 2018 kl. 05:18 Af Anne-Mette Rasmussen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

For hjælpeorganisationen Red Barnet i Allerød var 2017 et begivenhedsrigt år, hvor højdepunktet var åbningen af egen butik på Fritz Hansens Vej i bymidten i slutningen af april måned. Og der blev lige fra starten taget godt imod butikken, som sælger kvalitetstøj og legetøj til børn op til 12 år.

- Det har været helt fantastisk. Vi er blevet taget godt imod. Vi har allerede faste kunder, der kommer igen for at se, hvad der nu er i butikken, for vi får jo hele tiden nye varer, fortalte daglig leder af butikken Pernille Mygind, da vi her avisen bragte en reportage fra butikken i juli måned, hvor den havde været åben i tre måneder.

Og kunderne har fulgt op på den gode modtagelse resten af året.

- Interessen for både at købe og aflevere tøj og ting, som andre kan få glæde af, har været overvældende, siger Sonja Karaoglan, der er formand for Red Barnet i Allerød.

Hun fremhæver også Red Barnets landsindsamling den første søndag i september som en af de store begivenheder i årets løb.

- Det er en mærkedag for børn og voksne, når de går Allerød rundt for at samle penge ind til det vigtigste af alt: børn, siger hun.