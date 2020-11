Red Barnet-butik vinder pris og femcifret beløb

Den flotte gestus blev overrakt mandag den 9. november i butikkens nye lokaler på Torvestrædet i Lillerød. Kvickly Allerød skriver som begrundelse for tildelingen:

"Red Barnet-genbrugsbutikken i Allerød får prisen for deres gode arbejde for nogle af samfundets svage individer - børnene i lokal-området, samt et særligt fokus på genbrug.