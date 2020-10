Rasmus Keis Neerbek (Ø) har besluttet, at han ikke vil genopstille ved kommunalvalget næste år. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Send til din ven. X Artiklen: Rasmus er færdig med byrådet - men ikke med politik Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Rasmus er færdig med byrådet - men ikke med politik

Allerød - 14. oktober 2020 kl. 06:17 Af Anna Törnqvist Jensen Kontakt redaktionen

Rasmus Keis Neerbek (Ø) siger næste år farvel til byrådet efter otte år som byrådsmedlem. Men det bliver langt fra et farvel til politik.

Der er stor forskel på parlamentarisk arbejde og på politisk arbejde. Og man kan sagtens være politisk aktiv uden også at lave parlamentarisk arbejde. Sådan lyder det fra Rasmus Keis Neerbek, der de seneste knap otte år har repræsenteret Enhedslisten i byrådet. Men næste år er det slut. Han har besluttet sig for ikke at genopstille ved det kommende års kommunalvalg.

- Der er sådan set ikke så meget hokus pokus i det. Når jeg stopper, har jeg siddet i to perioder, og jeg synes generelt, det er meget rart, at der engang i mellem kommer nye kræfter til. Jeg synes ikke, det er en fordel, at man gror alt for meget fast, siger han.

At han ikke længere vil være en del af byrådsarbejdet, betyder dog ikke, at Rasmus Keis Neerbek ikke længere vil beskæftige sig med politik.

- På det personlige plan kan jeg godt mærke, at jeg trænger til at lave noget andet politik. Jeg har været politisk aktiv hele mit voksne liv, og de ting, som jeg virkelig interesserer mig for og brænder for, har jeg ikke haft tid eller overskud til at lave, fordi det har været det parlamentariske arbejde i byrådet, der har taget al min tid. Jeg trænger til at komme tilbage og lave noget af det politiske arbejde, jeg virkelig brænder for. Jeg skal ærligt indrømme, at det ikke er diskussioner om rundkørsler og kantsten, der er grunden til, at jeg er blevet politisk aktiv, siger Rasmus Keis Neerbek.

Som ene byrådsmedlem for Enhedslisten har Rasmus Keis Neerbek ofte stået alene med sine holdninger i byrådssalen. Men med et godt bagland i partiet har Rasmus Keis Neerbek aldrig følt det som en ensom kamp.

- I Enhedslisten er vi netop enige om, at man som repræsentant for partiet repræsenterer lokalafdelingen, så når jeg står i byrådssalen og fremfører nogle punkter, så er det ikke mine personlige synspunkter, men nogle, vi har diskuteret og er blevet enige om internt. Det er demokratisk besluttet i lokalafdelingen, og jeg har været glad for, at det er et kollektiv, jeg repræsenterer, siger Rasmus Keis Neerbek.

Han mener, det også for partiet vil være godt, at han nu giver stafetten videre.

- Jeg tror, det er godt for partiet, at der kommer friske kræfter til. Vi har nogle folk, som står klar til at overtage, og som har blod på tanden. Det er et godt tidspunkt på den måde, siger han.

Enhedslisten har dog endnu ikke fundet ud af, hvem der bliver opstillet til næste års valg.

- Det skal vi finde ud af internt, men jeg tror, det bliver godt, siger han.

I stedet vil Rasmus Keis Neerbek holde sig i kulissen.

- Jeg vil selvfølgelig stadig være med, bare som menigt medlem i lokalafdelingen ligesom alle andre. Jeg er ikke på vej ud af politik, jeg vil bruge lige så meget tid på det, som jeg altid har gjort, jeg skal bare lave nogle andre ting, kan jeg mærke. Mange forbinder det politiske arbejde med parlamentarisk arbejde, og hvis man vælger ikke at være med i byrådet længere, så er man ude af politik. Men sådan kan ikke nødvendigvis stille det op, og jeg kommer stadig til at være med, siger Rasmus Keis Neerbek.