Rapport melder om mindre lugt, mens Pankas truer med stort erstatningskrav

Rapport konkluderer, at Pankas nu lugter mindre. Samtidig truer virksomheden Allerød Kommune med et krav om erstatning.

På et hængende hår har Pankas afværget truslen om et produktionsforbud. I torsdags, kort før deadline 27. august modtog kommunen en rapport om lugtobservationer omkring Pankas, og det fik Allerød Kommune til at lægge produktionsforbuddet på is frem til midnat i dag.

18.30 mødes byrådet for at tage stilling til rapporten, og til, hvad der skal ske nu.

Samtidig med rapporten sendte Pankas' advokat dog også en klage over påbuddet, som argumenterer for, at påbuddet ikke er lovligt eller gyldigt. Af klagen fremgår det, at hvis Allerød Kommune efter gennemgang af FORCE's endelige rapport forbyder fortsat drift på Pankas, vil der »omgående blive rejst et særdeles stort, fortløbende, erstatningskrav overfor kommunen«.

Stop på pause til mandag I løbet af sommeren har Pankas installeret et nyt anlæg til lugtrensning og gennemført den meget omtalte inddækning af siloerne på fabrikken, der skal reducere lugtgenerne i anlæggets omgivelser, når der produceres asfalt. Men Pankas har ikke tidligere dokumenteret, at foranstaltningerne virker, selv om de skulle gøre det senest 1. august. Derfor varslede kommunen et påbud om produktionsforbud, et påbud som i første gang blev sat på pause til 13. august, og nu igen er sat på pause frem til midnat mandag den 30. august.

Forvaltningens forslag til politikerne er, at man suspenderer påbuddet en gang til. Rapporten konkluderer nemlig, at lugten er reduceret.

I rapporten skriver Force Technology, at Pankas med inddækningen og et nyt anlæg til lugtrensning er blevet det mindst lugtende asfaltanlæg i Danmark.

Anlægget har ikke fungeret 100 procent fra begyndelsen, og det er forventeligt, skriver Force. Anlægget har haft tilstopninger i et filter, så der har været »diffus lugtemission«. Mandag 21. juli er dette blevet udbedret. Der har også været andre problemer i et rør, som den 10. august tilstoppede, hvilket sandsynligvis har kunnet lugtes, står der. Der er nu bestilt et specielt rør, der ikke på samme måde kan blive tilstoppet.

Kun to observationsdage Kommunen har krævet, at der blev gennemført tre observationsdage ved Pankas, men der er kun gennemført to. Teknologisk Institut har vurderet undersøgelserne, og konkluderer, at Allerød Kommunes krav er overholdt - og at der er sket en signifikant reduktion af lugt fra anlægget, og at undersøgelsen er god nok, på trods af den manglende observationsdag.

Samtidig er omfanget af klager fra naboer faldet i forhold til, hvor mange klager, der kom før ændringerne på asfaltværket. Forvaltningen vurderer samlet set derfor, at det ikke længere er proportionalt at bede Pankas standse produktionen, fremgår det af indstillingen til byrådsmødet mandag aften.

Ved mødet vil politikerne desuden få en række supplerende svar fra Teknologisk Institut, blandt andet om, hvad instituttet mener er en rimelig frist for at udføre de manglende observationer. Der lægges også op til, at kommunen selv skal lave supplerende målinger af lugtgener fra diffuse kilder for som tilsynsmyndighed at sikre validiteten af målingerne, fremgår det af materialet til byrådets møde i aften.

