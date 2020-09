Rammerne for en samlet genoptræning undersøges

I dag er der genoptræningsaktiviteter på både Plejecenter Engholm (bill.) og i FH Hallen bag biblioteket. Det skal fremover samles i bymidten. Foto: Allan Nørregaard

Allerød - 26. september 2020 kl. 06:12 Af Anne-Mette Rasmussen Kontakt redaktionen

Tankerne omkring Kulturtorvet i bymidten er blevet tænkt længe, og nu er processen i forhold til at få skabt et samlet område for kulturelle og sociale aktiviteter gået i gang.

Det betyder blandt andet, at kommunens genoptræningsaktiviteter skal samles i bymidten, på Kulturtovet. Hvor og hvordan det kan lade sig gøre skal forvaltningen nu i gang med at undersøge.

- Der er ikke taget stilling til det konkret endnu i forhold til, om genoptræningen for eksempel skal samles i bibliotekets lokaler, eller om vi skal have en helt ny bygning i spil, for vi har ikke lavet denne analyse tidligere. Så nu skal forvaltningen i gang med at regne på, hvad der kan betale sig, siger Jesper Holdflod Pallesen (S), der er formand for Sundheds-, Velfærds- og Beskæftigelsesudvalget.

Sikkert og vist er det dog, at der er et politisk ønske om at den fremtidige samlede genoptræning bliver en del af området ved Kulturtorvet.

- Det handler om at få en bymidte med så mange aktiviteter, som muligt, så der sker noget dagen lang, og vi ser mange perspektiver at få placeret både genoptræningen og Aktiviteten i forbindelse med Kulturtorvet. Vi har en god bymidte allerede, men vi skal hele tiden kæmpe for, at den bliver bedre og mere levende, og derfor er det strategisk valg at skabe så mange aktiviteter som muligt dernede, siger han.

- Nu skal forvaltningen finde ud af, hvor mange kvadratmeter der skal til for at løse den opgave, og om vi kan indrette det i biblioteket, som vi har talt om. Der er afsat 20 millioner kroner til hele øvelsen med at flytte genoptræningen, så der er altså penge til at skabe et godt tilbud, lyder det fra Jesper Holdflod Pallesen.