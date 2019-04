Martin Lidegaard mener, der bør oprettes en overordnet enhed til at hjælpe de kommuner, som huser et asylcenter. Foto: Lars Skov Foto: Lars_Skov

Radikale foreslår task force til asyl-kommuner

Allerød - 18. april 2019 kl. 05:07 Af Anne-Mette Rasmussen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Kommuner med asylcentre skal i komplicerede situationer have mulighed for at få ressourcer, støtte og hjælp fra et overordnet beredskab, en form for task force. Det mener Radikale Venstre.

Martin Lidegaard blev chokeret, da han fik nys om, at fem uledsagede flygtningebørn var flygtet fra Center Sandholm, da Allerød Kommune ville tvangsfjerne dem fra stedet. Og at man på trods af, at politiet var med, ikke kunne tilbageholde børnene, som kommunen ønskede at fjerne for at beskytte dem.

- Det er en grim sag, og det er klart for mig, at det er et stort ansvar, vi lægger på de kommuner, som har et asylcenter liggende indenfor kommunegrænsen. De kommuner bør have mulighed for bedre faglig backup, når der opstår sådanne situationer. Derfor foreslår vi i Radikale et task force eller en form for super-SSP, der kan træde til, når kommunerne har brug for hjælp til håndtering af en sag, siger folketingsmedlem Martin Lidegaard, der er opstillet i Rudersdalkredsen.

- I den situation, som Allerød Kommune netop har stået i, kunne det have været godt at have et task force at læne sig op af. I den situation er der brug for stærkere kræfter, og der bør være politisk flertal for at lave så god en backup for kommunerne som muligt, siger han.

Forslaget om en ressourcemæssig backup i forhold til komplicerede sager, som den der opstod,da Allerød Kommune ville tvangsfjerne fem marokkanske gadebørn fra Center Sandholm, hilser borgmester Karsten Längerich (V) velkomment.

- Sådan en sag er jo en kæmpe opgave for vores kommune, der normalt ikke har så tunge sager. Kommer der mange uledsagede flygtningebørn, vil vi have behov for ekstra ressourcer. Den opgave kan vi jo ikke i længden løfte alene. Jeg ved ikke, om hjælpen skulle være i form af ekstra ressourcer i kommunen eller ressourcer, som vi kan trække på, men jeg synes, det er et positivt forslag, siger borgmesteren og tilføjer, at der er en anden problematik, som også skal løses.

- Den store udfordring er, at der mangler lovhjemmel. Som det er i dag, er der en bekendtgørelse, der giver mulighed for at fjerne børnene fra asylcenteret. Men politiet har ingen hjemmel til at tvinge børnene med, hvis der skulle være brug for det, siger Karsten Längerich.

Han mener i øvrigt, at det er et problem at placere de uledsagede flygtningebørn i Center Sandholm, der ligger tæt på en togstation. Det giver dem alt for nem adgang til København.

