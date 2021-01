Merete Them Kjølholm er valgt som spidskandidat for Radikale Venstre i Allerød. Pressefoto

Radikale er klar med top-kandidater

På et virtuelt opstillingsmøde har Radikale Venstre i Allerød valgt Merete Them Kjølholm som spidskandidat ved kommunalvalget til november.

Merete Them Kjølholm blev valgt ind i byrådet for partiet i 2017 og er medlem af Økonomiudvalget samt formand for Kultur- og Idrætsudvalget.