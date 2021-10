Naboer til Stålhøjgård har tidligere fortalt om grusgravsplanerne. Nu er området kommet med som graveområde i regionens råstofplan. Foto: Thomas Arnbo Foto: Thomas Arnbo

Send til din ven. X Artiklen: Råstofplan: Fredning kan fjerne graveområde Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Råstofplan: Fredning kan fjerne graveområde

Stålhøjgård er udpeget til graveområde i regionens råstofplan. Samtidig behandler Fredningsnævnet en sag om fredning af området. Hvis området bliver fredet, må der ikke graves.

Allerød - 15. oktober 2021 kl. 06:00 Af Per Skovkjær Sand Kontakt redaktionen

Fremtiden for Stålhøjgård tæt på Lynge Grusgrav kan enten blive, at området bliver fredet, eller at der bliver gravet efter råstoffer i jorden. Ejendommen på Bastrupvej 24 i Lynge er nemlig udpeget som graveområde i Region Hovedstadens råstofplan, som netop er blevet vedtaget af regionsrådet. Og samtidig er Fredningsnævnet ved at tage stilling til, om området skal fredes.

Det er Allerød Kommune og Danmarks Naturfredningsforening, der i fællesskab har lavet fredningsforslaget for det område, der hedder Bastrup Nord. Stålhøjgård er en del af det område. I fredningsforslaget står der:

"Landskabet nord for Bastrup Sø er beliggende i et område af national geologisk betydning. Det indgår i et af Danmarks største tunneldal-systemer - et stort, forgrenet dalsystem mellem Roskilde Fjord og Øresund. Netværket af tunneldalene er noget helt særligt for dette nordsjællandske landskab, og det fortæller os om hvordan de forskellige istider har modeleret og formet landskabet."

Formand for Miljø- og Klimaudvalget i Region Hovedstaden Kim Rockhill fortæller, at hvis der kommer en fredning af Stålhøjgård, så vil fredningen trumfe regionens råstofplan.

- Hvis der kommer en fredning, så kommer der jo en fredning, og så kan vi ikke grave. Så simpelt tænker jeg, det er, siger Kim Rockhill.

Hvis Fredningsnævnet derimod vælger ikke at frede Stålhøjgård, så gælder regionens råstofplan.

- Hvis der ikke kommer en fredning, så bliver vores udlagte graveområde stadfæstet som det, der gælder på området, siger Kim Rockhill.

Hvis området ender med at blive fredet, så er det fordi det har en fredningsværdi, og så er det helt fint, at man lader området ligge og lader være med at grave, mener han.

- Jeg har ikke et personligt behov for, at der bliver gravet i det område. Jeg er kommer på de kanter som ung, siger Kim Rockhill.

Teit Guldberg, der er nabo til graveområdet, hvor der kan komme gruskrav, håber at der kommer en fredning, så der ikke kan graves.

- Vi er jo ikke interesseret i en grusgrav. Det vil forringe værdien af vores ejendom. Vores hus ligger fire meter fra skel til den side, hvor de skal grave, siger han.