Prøv kræfter med orienteringsløb

Ud over orienteringsløb vil der også være sjove lege på programmet og mulighed for at møde mere erfarne orienteringsløbere. Efter hver træningsgang afsluttes der med en lille forfriskning og der snakkes om, hvad deltagerne har lært.

Intro-træningen varer cirka en time og 15 minutter per gang og vil blive afholdt af erfarne trænere. Trænerne anbefaler, at især de yngste har mor og/eller far med til træning og endvidere, at deltagerne tager sko og tøj på, som man kan løbe i. Man behøver ikke at deltage alle dagene for at være med.