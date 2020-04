Producerer livsvigtig plastik på højtryk

- En stor del af vores produktion er udstyr til for eksempel hospitaler og laboratorier, og jeg vil skyde på, at vi ligger 30-40 procent over, hvad vi normalt ville levere til det her segment, Så vi har temmelig travlt for tiden, siger Søren Ulstrup, der er administrerende direktør i Ulstrup Plast.