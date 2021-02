Problematiske parkeringsforhold i bymidte

- Ellers holder det til sidst slet ikke, og så får vi ikke en bilfri bymidte, som vi ønsker. Det har dog vist sig, at der er specifikke udfordringer med sygekørsel, og det kan være, at vi i den forbindelse skal gøre en undtagelse. Det har vi ikke været opmærksomme på, og det er forvaltningen nu ved at se på, hvordan vi kan håndtere, siger han.

- Det er en yderst uheldig fremgangsmåde, grænsende til det utilgivelige, siger Kjel Bording Johansen, der nu kan glæde sig over, at Seniorrådet fremover vil blive hørt i alle spørgsmål vilkår for handicappede.

- Jeg synes, det var et konstruktivt og godt møde, og jeg er glad for, at repræsentanter fra Seniorrådet ville møde op og gennemgå problematikken. Vi fik set på, hvad der mangler for at få tingene til at fungere, og helt konkret er der blandt andet tale om nogle hække, der står i vejen og gør adgangen mere besværlig, når man parkerer bag Bog & Idé og Danske Bank. Det arbejder forvaltningen nu på at få ændret, så vi kan få en mere direkte adgang fra parkeringspladsen til lægen. Når det er ordnet, bliver der bare 40 meter at gå, siger Miki Dam Larsen.