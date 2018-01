For godt halvandet år siden slog Allerød Privatskole dørene op til sin allerførste skoledag og sendte 209 balloner til vejrs. En for hver elev på skolen. Efter sommerferien kan skolen glæde sig over flere elever og to spor på alle klassetrin. Foto: Allan Nørregaard

Send til din ven. X Artiklen: Privatskolen bliver to-sporet Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Privatskolen bliver to-sporet

Allerød - 19. januar 2018 kl. 05:59 Af Anne-Mette Rasmussen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Da Allerød Privatskole i 2016 tog hul på sit allerførste skoleår, mødte 209 elever fordelt i 10 klasser op til første skoledag.

Året efter var der lidt mere trængsel første skoledag med 376 elever i 16 klasser.

Og når det til august i år bliver tid til at tage fat på skolens blot tredje år, kan elever og lærere se frem til at få 20 klasser og dermed to spor på alle klassetrin.

- I det kommende skoleår åbner vi nye klasser på andet, tredje og syvende klassetrin, og det betyder, at vi får to spor på alle klassetrin efter sommerferien, siger Mikkel Kofod Løvenhøj, der er skoleleder på Allerød Privatskole, til Frederiksborg Amts Avis.

At det allerede i skoleåret 2018/19 lykkes skolen at nå målsætningen om at blive to-sporet hele vejen fra 0. til 9. klasse er overraskende.

- Det er gået bedre end forventet. Det er ikke bare sådan lige at få fyldt 500 elever ind på en skole på to skoleår, så det er gået hurtigere, end vi havde troet, siger Mikkel Kofod Løvenhøj.

Da skolen åbnede i august 2016, havde den kun to spor på tredje klassetrin. I 2017 fik skolen to nye 0. klasser og derudover kom der et ekstra spor på tredje, femte, syvende og ottende klassetrin. Og til næste år fyldes de sidste huller så ud.