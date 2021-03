Se billedserie Den store sal på biblioteket var fyldt, Bofællesskabsgruppen i Allerød i sommeren 2019 holdt borgermøde om bofællesskaber i kommunen. Nu vil gruppen have politikerne på banen med konkrete forslag. Privatfoto

Presser på for klar udmelding om bofællesskaber

Byrådets tre store partier skal forholde sig konkret til muligheden for bofællesskaber i kommunen. De er blevet inviteret til dialogmøde af Bofællesskabsgruppen. Alle interesserede borgere kan også deltage.

Allerød - 18. marts 2021

250 mennesker mødte op, da der i sommeren 2019 blev holdt borgermøde om muligheden for bofællesskaber i Allerød Kommune.

Bofællesskabsgruppen, der stod bag mødet, har de sidste fire år arbejdet på at etablere bofællesskab i Allerød. Siden da er det lykkedes at få skrevet bofællesskaber ind i Kommuneplanen, og de fleste politikere er desuden meget positive i forhold til denne boform i kommunen.

Men noget mere konkret er der endnu ikke kommet ud af anstrengelserne, og den store udfordring er, at der ikke er nogle konkrete byggegrunde, som kan bruges af bofællesskaber. Derfor prøver gruppen nu endnu engang at gøre politikerne opmærksomme på ønskerne om og behovet for bofællesskaber i kommunen.

- Vi presser på for, at kommunen skal gøre mere og gøre noget mere konkret. Og nu arrangerer vi tre dialogmøder for kommunens store partier, så de hver især kan komme i dialog med de Allerød-borgere, som er interesseret i bofællesskaber, siger Lisette Thamdrup fra Bofællesskabsgruppen i Allerød.

S uddyber udspil I sidste måned lancerede Socialdemokratiet en ide om at lave marken nord for XL-Byg på Sortemosevej om til byzone øremærke den til bofællesskaber.

- Vi håber, der kan blive plads til to bofællesskaber, et til blandede aldersgrupper og et til seniorer, sagde byrådsmedlem Jesper Holdflod Pallesen dengang.

Marken er delvist ejet af Allerød Kommune, som forpagter den ud. Og skal der bygges på den, skal der først gennemføres en planproces, hvori området omdannes fra landzone til byzone.

Til det første af de tre dialogmøder er Socialdemokratiet inviteret og får dermed mulighed for at uddybe sit udspil overfor de af kommunens borgere, der er interesseret i bofællesskaber.

Mødet finder sted mandag den 22. marts, det er digitalt og foregår via Zoom.

Den 19. april er der et tilsvarende møde med Konservative, og den 17. maj er der Venstre, som får muligheden for at give sit bud på bofællesskabernes fremtid i Allerød. Alle møder foregår fra 19.30 til 21.

Foruden de inviterede politikere er de tre møder åbne for alle interesserede i bofællesskaber i Allerød. Det er nødvendigt at melde sig til på imsnissen@gmail.com. Når man har meldt sig til, får man tilsendt et link til mødet.