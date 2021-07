Se billedserie En glad Lars Emil Bolt med symbolet på, at han har været 25 gange i Hong Kong Disneyland. Foto: Allan Nørregaard Foto: ALLAN NORREGAARD

Præst har besøgt 50 forlystelsesparker: Her er hans top fem

I Lillerød Kirke huserer en præst med hang til Disney og forlystelsesparker

Allerød - 31. juli 2021 kl. 04:03 Af Martin Stokkebro Moestrup Kontakt redaktionen

Hong Kong. Sommeren 2019. Et lovforslag, der ville gøre det muligt at udlevere anholdte i Hongkong til retsforfølgelse i Kina, har sat sindet i kog hos de lokale, og demonstranter er i månedsvis oppe at toppes med politiet.

Da den første demonstrant bliver skudt af politiet, sker det ved den metrostation, som Lars Emil Bolt bruger hver morgen.

Han var dengang netop flyttet til Hong Kong med sin kone for at blive sømandspræst.

Urolighederne gav parret et behov for et helle. Et sted hvor der herskede orden og tryghed, og hvor man kunne drømme sig ind i en bedre verden. For Lars Emil Bolt og hans kone Mathilde blev det sted Hong Kong Disneyland.

"Den, lad os kalde det, semi-utryghed, vi følte, forstærkede følelsen at den trygge, venlige verden i Disneyland. Man var et barn igen, det blev en safe haven, og vi endte med at komme der på ugentlig basis," fortæller Lars Emil Bolt.

Lars Emil Bolt er 31 år, gift med Mathilde, har en søn på fire måneder og har været præst i Lillerød Kirke siden december sidste år. Foto: Allan Nørregaard.

Det sidste har han et fysisk bevis på i form af en stor guldkantet medalje med inskriptionen "Hong Kong Disneyland", som han fik, da de havde besøgt forlystelsesparken 25 gange.

Vild med det ikke-vilde Den dramatiske indledning til trods er dette nemlig ikke en artikel om udenrigspolitiske forhold, men derimod en sommerhistorie om Lillerød Kirkes præst siden december sidste år, og hans store interesse for Disney og ikke mindst forlystelsesparker.

"Som barn er forlystelsesparker karuseller og den slags. Som teenager handler de om højere, vildere og hurtigere. Jeg er vild med Disney's parker, der netop er kendt for ikke at være vilde," indleder Lars Emil Bolt forklaringen på, hvad han selv kalder, hans "nørderi".

Her skal vi altså tilbage til beskrivelsen af hans oplevelse i Hong Kong Disneyland. For at nyde en forlystelsespark på den måde, som den 31-årige præst gør det, handler det om at turde overgive sig til den historie, der fortælles, og så lade sig imponere over, den måde den fortælles på.

Top fem forlystelses-parker Lars Emil Bolt har besøgt omkring 50 forlystelsesparker. Her er hans top fem.



Disneyworld i Florida. "Bare husk at have nok dage til at kunne besøge det hele." Tivoli i København. "Ikke på grund af forlystelserne, men på grund af historien. Tivoli var blandt Walt Disneys store inspirationskilder til det første Disneyland." Universal Studio, Los Angeles. "Et levende filmstudie, hvor de stadig optager film. Effekterne i forlystelserne spiller sammen med de store film, Universal har lavet." Cedar Point, Ohio, USA. "The rollecoaster capital of the world og den hellige gral for rutsjebanenørder." Fårup Sommerland. "Det lyder fjollet, men jeg besøgte det og tænkte, det var trampolin og picnicborde - og blev blæst bagover. Der får man vind i håret." Lars Emil Bolt har besøgt omkring 50 forlystelsesparker. Her er hans top fem. "Jeg er stor fan af Astrid Lindgren og ikke mindst hendes bog Brødrene Løvehjerte, der beskriver eventyrlandet Nangijala. For mig er forlystelsesparker lidt som at komme dertil. Jeg græd ikke, da min søn (på fire måneder, red.) blev døbt. Men jeg har fået tårer i øjnene flere gange i Disney's parker. Disneyland er det mest perfekte sted, der aldrig fandtes," fortæller han og indikerer dermed også, at han, hans fascination til trods, er fuldt bevidst om, at det er en anden virkelighed, han træder ind i.

"Skyggesiden er selvfølgelig, at det er opsat. Men jeg kommer ikke til Disneyland for at se den virkelige verden - den besøger jeg også med glæde - men jeg kan også godt lide at dyrke glansbilledet. Mennesker har brug for orden og noget, der er smukt. Jeg tror ikke, man kan blive lykkelig i konstant kaos," siger præsten.

To bryllupsrejser Kombinationen af glansbilledet og den virkelige verden kom meget godt til udtryk, da han skulle på brullypsrejse med sin kone. Her blev det nemlig til ikke én, men to bryllupsrejser. Den første var en romantisk tur til et lille bed and breakfast i Skotland ved Loch Ness-søen. Den anden var en tur til USA og byen Orlando i staten Florida, hvor Disneyworld ligger. Selv om hans kone ikke nørder lige så meget, når de er i Danmark, synes hun nemlig også, at det er det mest fantastistke, når de er afsted, ifølge Lars Emil Bolt.

Få fast bopæl i Disneyworld Bemærk i øvrigt forskellen på Disneyland og Disneyworld. Der er Disneylande i Los Angeles, Paris, Hong Kong, Shanghai og Tokyo (Lars Emil Bolt har været i de tre førstnævnte), men kun en Disneyworld. Sidstnævnte er et decideret forlystelsesparkkompleks med, blandt andet, fire forlystelsesparker, to vandland, en masse hoteller og en by, Celebration, hvor man, hvis man har penge nok, kan bo og leve et "ganske almindeligt" liv.

Lars Emil Bolt og hans kone har været i Orlando fem gange. Optimalt bruger de otte dage der med fem dage i Disneyworld og tre dage i det amerikanske filmselskab Universal Pictures' forlystelsespark i byen.

Som tidligere nævnt er det nemlig ikke kun Disneyparker, der interesserer Lars Emil Bolt. Interessen, der blandt andet stammer fra uendelige teenagetimer i selskab med computerspillet RollerCoaster Tycoon, der handler om at bygge sine egne forlystelsesparker, gælder også forlystelsesparker generelt. Og den 31-årige Lillerødpræst går da heller ikke af vejen for en god rutsjebane.

Et nærbillede af den medalje fra Hong Kong Disneyland. Foto: Allan Nørregaard

"Men jeg er også den type, der nogle gange har lyst til at tysse på børnenes hvinen, så jeg kan høre, hvilken type magnetbremser, der er på rutsjebanen," siger han og afslører dermed dybden i hans nørderi.

Tårer i øjnene i spøgelseshus Fritiden bruges nemlig ofte med youtube-videoer, podcast og bøger om emnerne Disney eller forlystelsesparker, og selv om han, ifølge eget udsagn, ikke er specielt teknisk anlagt, går interessen altså helt til bremsetypen på de enkelte rutsjebaner - en viden, der i øvrigt betyder, at den tidligere sommerjobber på rutsjebanen på Bakken aldrig ville gå op i en rutsjebane, som han ikke vidste nogenlunde, hvordan virkede.

Hans fascination af teknikken leder os tilbage til det med at blive imponeret over, hvordan en forlystelsespark fortæller sin historie.

"I Disneyland i Hong Kong var der et spøgelseshus, som gav mig tårer i øjenene på den måde, det fortalte en historie om en spilledåse, der vakte huset til live. I dag har vi jo svar på alting, men her oplevede jeg, at jeg ikke kunne forstå hvordan, men bare nyde, at tingene skete. Historien og teknologien spillede sammen på smukkeste vis, hvis man tager det med et barnligt sind og tror på det," siger Lars Emil Bolt.