Se billedserie Lotte Høst Hansen har til december været præst i Engholmkirken i fem år.

Send til din ven. X Artiklen: Præst fylder rundt: Det er en stor fed løgn, at vi selv vælger vores liv Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Præst fylder rundt: Det er en stor fed løgn, at vi selv vælger vores liv

Allerød - 19. november 2020 kl. 07:11 Af Tekst: Martin Stokkebro Moestrup Foto: Allan Nørregaard Kontakt redaktionen

Forkyndelsen af det kristne budskab som sognepræst er et stort ansvar. Det er et privilegium og en opgave, der forpligter i et samfund præget af en præstationskultur, der fortæller en, at mulighederne er uendelige, hvis bare vi selv opsøger dem.

Sådan siger sognepræst i Engholmkirken, Lotte Høst Hansen, som Allerød Nyt har taget en snak med i forbindelse med hendes 50-års fødselsdag på fredag den 20. november.

Samtalen forløber indledningsvist roligt og behageligt. Vi snakker om hendes forskellige vikariater, før hun kom til Engholmkirken. Hun fortæller om sin passion for opera, som hun også har taget med ind i kirken, om hendes menighedsopbyggende tiltag som den ugentlige morgensang, hun har indført, samt om hvordan menigheden har lært hende meget om, "hvad det er at være kirke".

Lotte Høst Hansen fortæller entusiastisk, og det er ikke korte svar, hun kommer med. Alligevel er det, som om der er en ild, der bliver tændt, når snakken falder på hendes ansvar som præst. Hendes taletempo stiger og ordene virker til at hobe sig op inde i hende og har svært ved at stå stille i køen for at komme ud.

En stor fed løgn "I præstationskulturen er budskabet, at vi selv vælger vores liv, og at man bare kan få en coach til at guide en derhen, man gerne vil. Det er en stor fed løgn. Alle de største ting i vores liv, har vi ikke selv indflydelse på. Man bliver for eksempel ramt af den store kærlighed. Det er ikke en selvfølge, men noget vi får givet.

Lotte Høst Hansen har til december været præst i Engholmkirken i fem år.

Det kristne modsvar til præstationskulturen er, at vi arbejder med en fejlbarlighed. Vi mennesker har en brist, der gør, at vi ikke altid kan leve op til det, vi gerne vil og bør. Det kalder vi synd", siger hun.

Lotte Høst Hansen 50 år fredag den 20. november

Født og opvokset i Midtjylland. Bor i dag med sin mand i Charlottenlund

Har været præst siden 2008, de sidste fem år (til december) i Engholmkirken i Lillerød.

Hun er en af to præster i kirken, hvis sogn er på cirka 5.000 medlemmer

Hun læste først til ingeniør, men da hun læste en prædiken af P.G. Lindhart skiftede hun over til teologi, hvor hun også havde en veninde, der læste

Den store fødselsdagsfejring er droppet på grund af corona Med synden findes også muligheden for tilgivelse og heri ligger netop den storhed i kristendommen, der gør Lotte Høst Hansen ydmyg som dens forkynder på snart femte år i Engholmkirken og 12. år som præst.

"I min teologi er synd de brudte relationer, hvor vi vender os væk fra Gud, og de mennesker vi er tæt på. Det gør vi alle. Men når vi gør det og tager ansvaret for det og angrer, så bliver vi også tilgivet. Det synes jeg er stort. At vi har en Herre, der ser en når man er allerværst og alligevel fortæller os, at man er elsket og tilgivet," siger hun.

Når livet går galt Hun anerkender, at troen ikke er nogen let ting, men for dem, der har den, er den en enorm aflastning.

"At vide at der er en, der er klar til at tilgive og elske dig trods dine synder, er noget, der kan ændre et menneskes liv, og det er en stor udfordring at tage til sig. For det står som kontrast til det billede, der tegnes af det moderne menneske. Præstationskulturen er en overbelastning. Når livet går galt, og det gør det nogle gange, og vi ser det som en konsekvens af vores egen præstation, er der kun en at bebrejde, og det er en selv.

Når vi bliver alvorligt syge, spørger man derfor: hvorfor rammer det mig, hvorfor skal jeg straffes. Det opererer jeg ikke med i min teologi. Der er en enorm aflastning i kristendommen og dens tilgivelse. Det er stort og et privilegium at være med til at forkynde," siger sognepræsten.