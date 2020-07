Foto: Per Jensen

En mand havde travlt med at grave postkasser op på Fritz Hansens vej mandag morgen. Bestillingsarbejde kaldte han det, men kørte efterfølgende fra stedet uden postkasserne. Foto: Per Jensen

Postkassetyv på større gravearbejde

En boligforening på Fritz Hansens Vej i Lillerød bymidte havde tidligt mandag morgen besøg af en ukendt mand, der ved 6-tiden havde gravet et større antal postkasser på stolper op af jorden.

Da en beboer på stedet henvendte sig til ham og spurgte, hvad han lavede, svarede manden, at han var bestilt til at udføre arbejdet. Derefter satte han sig dog ind i en Sort Volkswagen Transporter og forsvandt fra stedet uden at tage postkasserne med.