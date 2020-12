Se billedserie Kasper Steen Pedersen er 34 år og født og opvokset i Allerød. Han har en ph.d. i kemi og arbejder som forskningsleder ved DTU. Foto: Allan Nørregaard

Send til din ven. X Artiklen: Portræt af stjerneforsker: Fra hjemmelavede kanonslag til schweizisk atomreaktor Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Portræt af stjerneforsker: Fra hjemmelavede kanonslag til schweizisk atomreaktor

Allerød - 29. december 2020 kl. 07:11 Af Martin Stokkebro Moestrup Kontakt redaktionen

Kasper Steen Pedersen er typen, som man som journalist bliver forpustet over at interviewe, allerede inden interviewet er gået i gang.

Trods sine bare 34 år er han ph.d. i kemi og forskningsleder ved DTU. Han har modtaget en række prestigefulde forskningspriser, -bevillinger og -legater senest her i december Kirstine Meyers Mindelegat og næstsenest Danmarks Frie Forskningsfonds prestigefyldte Sapere Aude, en forskningslederbevilling, der gives til de fremmeste yngre danske forskere. Han har netop fået udgivet en forskningsartikel i verdens måske mest berømte videnskabelige tidsskrift Science, og - ikke mindst - repræsenterede han i 2005 Danmark ved kemiolympiaden i Taiwan, da han gik i 3.u på Allerød Gymnasium (AG).

Gammel AG'er For Kasper Steen Pedersen er opvokset i Allerød, hvor han har gået på Lillerød (i dag Lillevang) Skole før AG. Begge hans forældre er uddannede ingeniører, hvilket måske kan forklare en del af hans naturvidenskabelige nysgerrighed.

Men han er heller ikke sen til at give Allerød Gymnasium en stor del af æren for hans valg af karrierevej.

"På gymnasiet mødte jeg ekstremt inspirerende undervisere i de naturvidenskabelige fag, og der er ikke nogen tvivl om, at det var det, der lagde kimen til min vej. Min kemilærer, Carsten Holmboe, der i dag er gået på pension, var især afgørende. Hvis man møder dedikerede undervisere er det smittende, og det engagement jeg har mødt, er noget, jeg prøver at kopiere i min egen undervisning, så jeg kan give det videre til næste generation," fortæller han.

Jeg er begyndt at trække vejret roligt igen, og det skyldes ikke, at Kasper Steen Pedersens meritter ikke er imponerende, men derimod at han er meget bevidst om, hvordan han leverer dem.

Han er klar, pædagogisk og selvsikker i sin kommunikation - han afslutter de fleste sætninger med "ikke sandt" og forklarer mig, hvad det periodiske system er, selv om jeg da mener at kunne huske lidt om det fra min egen gymnasietid. Det imponerende er, at han gør det uden at få mig til at føle mig dum.

Sådan så han ud, da Kasper Steen Pedersen skulle repræsentere Danmark og Allerød Gymnasium ved kemioplympiaden i Taiwan i 2005. Foto: Allan Nørregaard

"Jeg tænker rigtig meget over, hvem jeg taler til. Jeg genbruger eksempelvis aldrig et foredrag, men modererer det alt efter, hvem jeg taler med. Og jeg er altid nervøs, inden jeg går på. Hvad enten det er foran 500 mennesker til en international konference eller 20 elever i et klasselokale, hvor halvdelen sover. Adrenalinen pumper altid," fortæller han.

Ekspert i kalendergymnastik Tilbage i 00'erne lærte Carsten Holmboe blandt andet Kasper Steen Pedersen om uorganisk kemi, som er det felt, han primært arbejder med i dag. Primært fordi han samarbejder med mere end 40 forskningsgrupper rundt omkring i verden. At han overhovedet er i stand til at jonglere så mange bolde skyldes dels uovertrufne egenskaber inden for den moderne disciplin kalendergymnastik. Men de er også opstået, fordi han med sin åbne og imødekommende personlighed og dygtige kommunikationsegenskaber trækker folk til sig.

"Jeg har holdt et oplæg til en international konference, hvorefter der om aftenen i hotelbaren er kommet en hen og sagt til mig: Du sagde det her i dit oplæg, jeg har den her ide. Praktisk talt alle samarbejderne er startet efter nogenlunde den opskrift, fortæller han."

Gåpå-modet der sætter sådanne samarbejder i gang, er noget den unge forsker sætter stor pris på - og besidder i stor stil. Fx da han i hans bachelortid fik lov til bruge en sommerferie på at lave forsøg i en schweizisk atomreaktor, fordi han turde spørge.

"Jeg ringede ned og sagde: Jeg er en ung mand fra Danmark. Jeg kan ikke noget, men jeg vil gerne lære det," fortæller han.

Kanonslag i forældrenes bryggers Kemi kan godt lyde kedeligt, men Kasper Steen Pedersen har aldrig kedet sig. Tværtimod lavede han hjemmelavede kanonslag i gymnasietiderne, røgmaskiner i sine forældres bryggers og byggede små "bomber" ud af acetylen, der bruges til at jage muldvarper væk, og som han købte i Matas.

"Der var en gang en ekspedient i Matas, der spurgte mig: Nu går du vel ikke hjem og laver en bombe? Og det var jo faktisk det, jeg gjorde. Men kun for bragets skyld," forsikrer han og fortsætter:

Kasper Steen Pedersen flyttede med sin kone til Rønneholtparken i maj i år. Foto: Allan Nørregaard

"Den eneste grund til, at jeg har det her job, er den legende tilgang, hvor vi hele tiden eksperimenterer med, hvad der sker, når vi blandet nye stoffer sammen. Den tilgang startede nok allerede dengang," siger han.

Hjemme i basen Med corona er de mange arbejdsrejser for en tid stoppet for Kasper Steen Pedersen, der i maj flyttede fra Ørestaden på Amager og tilbage til Allerød, hvor han har bosat sig i Rønneholtparken med sin gravide kone og parrets hund. Dermed er den internationalt anerkendte forsker tilbage, hvor det hele startede.

"Det vil altid være hjemligt her. Det er meget rart med en fredelig base, når man har travlt," siger Kasper Steen Pedersen.