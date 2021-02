Se billedserie Malthe er en af de mange friske børn, der har prøvet bibliotekets digitale Harry Potter-quiz, som bringer deltagerne rundt i både bymidten og i skoven. Foto: Sophie Vitting

Populær vinterferieaktivitet har en sidegevinst

Allerød - 19. februar 2021

Hvis du på din tur igennem bymidten eller skoven i denne uge er stødt på en eller flere familier med mobiltelefon i den ene hånd, tryllestav i den anden og måske iført kapper eller store rød-gule halstørklæder, så har de sandsynligvis været med i Allerød Biblioteks digitale Harry Potter-quiz.

Den begyndte fredag før efterårsferien som en af de få tilgængelige vinterferie-aktiviteter, og den har allerede udviklet sig til en større succes, end biblioteket havde turde håbe på.

- Vi havde håbet på, at 100 hold ville deltage i quizzen, og det tal nåede vi allerede i løbet af onsdagen. Indtil nu har 145 hold deltaget, så det er en succes. Vi er rigtig glade for, at så mange vil lege med, og vi har fået mange positive tilbagemeldinger, siger bibliotekschef Annette Wolgenhagen Godt om quizzen, der på alle måder er tænkt som en coronavenlig aktivitet.

- Det er vigtigt for vores trivsel at være sammen med andre mennesker. Når nu vi ikke må mødes til arrangementer, er det her en aktivitet, man kan lave i sin boble, mens man holder god afstand til andre. Samtidig med at man har følelsen af at lave noget sammen med andre. Det er også tænkt ind, at kultur bringer mennesker og liv til steder, og derfor har vi bevidst lagt poster ind i bymidten. Det kan måske komme de lokale butikker til glæde, siger hun.

Udover at have fået familierne ud i byen og i skoven, har quizzen også haft en anden afledt effekt, som bibliotekarerne kan glæde sig over inde i varmen.

- Vi kan se, at udlånet af Harry Potter-bøger er steget i denne uge. Men vi har stadig flere, siger Annette Wolgenhagen Godt, hvis nogle skulle føle sig fristet.

Og hun kan trods coronarestriktioner godt tillade sig at opfordre til lån af bøger. Allerød Bibliotek er nemlig et af de biblioteker, der har tilstrækkelig med plads til, at de kan låne forudbestilte materialer ud via et såkaldt click and collect-system, uden at borgerne opholder sig i selve bibliotekslokalet.

Det er der rigtig mange, der benytter sig af i denne tid, hvor det er småt med udvalget af oplevelser.

- Folk har virkelig taget den mulighed til sig. I løbet af i mandags alene fandt vi 700 bestillinger frem, siger hun.