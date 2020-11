Populær sognepræst vil sige farvel til alle

- Derfor bliver jeg siddende i kirken om eftermiddagen, når gudstjeneste og reception er slut. Så kan alle dem, der af de praktiske årsager ikke kan være med tidligere på dagen, komme og sige farvel. Det er jo mit ønske at udbringe en hjertelig tak til sognet, der har givet mig så meget godt. Det er på grund af sognebørnene, det har været godt og frugtbart at være her. Derfor vil jeg også gerne sige farvel til de mennesker og familier, jeg har fulgt i årtier, siger Kirsten Drigsdahl, som har døbt masser af børn, der er sønner og døtre af sognebørn, som hun i sin tid selv har konfirmeret.

- Når jeg går på pension her, så lukker jeg døren bag mig og kommer her ikke i tre år. Så er jeg væk. Ude af øje, ude af sind. For der kommer en ny præst, og han skal have plads til selv at få vinger. Men jeg holder jo ikke op med at være præst, fordi jeg stopper som sognepræst. Jeg kommer stadig til at lave ting. Bare ikke her, siger hun.