Populær gruppe giver gratis koncert

Allerød - 03. september 2020 kl. 09:32

HipSomHap laver hiphop for børn, og med masser af koncerter og millioner af streams er bandet et af de varmeste navne i dansk børnemusik lige nu.

Lørdag den 5. september kan de opleves ved en gratis koncert på parkeringspladsen foran Mungo Park. HipSomHap består af Anna Bukh Jakobsen og Andreas Seebach, eller Anna Spejlæg og Johnny Ligeglad, som de hedder, når de går på scenen.

De to rappere er trætte af kedelig børnemusik og vil gerne give de helt unge musiklyttere en oplevelse af at blive taget seriøst. På den måde opstod ideen om at danne Danmarks første rapgruppe for børn.

- Meget børnemusik er velproduceret, men også lidt kedeligt. Vi vil lave noget, der tager børnene seriøst og har lidt mere kant. Det skal for at sige det ligeud være pissehamrende sjovt, og børnene skal føle, at de er med i det, siger Andreas Seebach.

Og det tyder på, at de har fat i noget, for gruppen stormer frem på TikTok og YouTube og spillede over 100 koncerter i 2019.

Koncerten i Allerød begynder 10.30. Musikken henvender sig især til børn fra seks til 12 år, men de yngste kan også være med.

Arrangørerne forbeholder sig ret til at afvise tilskuere i tilfælde af, at der skulle møde flere op, end forsamlingsforbuddet tillader.