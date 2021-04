Populær Bjørli-blanding skal gøre Allerød lidt vildere

Et samarbejde mellem to engagerede borgere og en ræve-rutineret naturvejleder resulterede onsdag i en ny forhave til Bjørli Lehmann.

Eric Lerdrup Bourgois og Torben Birkmose er gået sammen om borgerinitiativet og Facebook-gruppen 'Allerød - Danmarks vildeste kommune', der ved redaktionens deadline havde 517 følgere. Initiativet kommer i forbindelse med den af Miljøminister Lea Wermelin udskrevne konkurrence 'Danmarks vildeste kommune', som 89 ud af 98 kommuner, herunder Allerød, har tilmeldt sig. Konkurrencen går i korte træk ud på at fremme biodiversiteten, og vinderen kåres af et dommerpanel.

"Vi er et borgerinitiativ, der prøver at engagere borgerne, så der er nogle, der kan tage stafetten op, når Allerød Kommune kommer med nogle initiativer. Vi tror ikke, at kommunen kan vinde uden borgerne," siger Torben Birkmose.

Man kan gemme frøene fra de afblomstrede blomster over vinteren og så ud på et væsentligt større areal næste år. Med frøblandingen følger en lille vejledning til hvordan man kommer i gang.

Revet væk

Eric Lerdrup Bourgois oplyser til Allerød Nyt lige før tirsdagens deadline, at frøblandingerne, som man kunne få udleveret gratis, er blevet "revet væk" over påsken, og at de nu overvejer, om de laver en ny omgang. Under alle omstændigheder har han og Torben Birkmose flere ting i støbeskeen.