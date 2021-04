Christopher er med i Natholdets The Covic Country Club, der blev indspillet på Barresøgaard. Arkivfoto: Per Christensen Foto: Per Christensen

Popstjerne såret af kat under Natholdet-optagelser på lokal gård

Allerød - 21. april 2021 kl. 13:28 Af Martin Stokkebro Moestrup Kontakt redaktionen

Kendisserne trådte nærmest hinanden over tæerne i deres cowboystøvler, da TV2-programmet Natholdet forleden indspillede et af sæsonens sidste afsnit på Barresøgaard ved Lynge Grusgrav i Allerød.

Gården blev omdannet til "The Covid Country Club", og fik ud over vært Anders Breinholdt besøg af musikere som Malte Ebert (Gulddreng), Brandon Beal, Hjalmer Larsen og ikke mindst Christopher Lund Nissen, bedre kendt som bare 'Christopher'.

Sidstnævnte spiller en hovedrolle i afsnittet, men måtte gå grueligt meget igennem under optagelserne, fortæller Lars Juel Sørensen, indehaver af Barresøgaard.

"En af vores katte rev Christopher en ordentlig én over næsen, så sminkeholdet måtte komme farende for at redde skaderne. Hele filmholdet flækkede sammen af grin," fortæller Lars Juel Sørensen.

Medbragte eget coronatesthold Afsnittet løber over skærmen i aften (onsdag) og kan allerede nu streames på TV2 Play. Det blev optaget den 29. marts af et hold på over 30 mand.

"Jeg troede bare, at de skulle have et par billeder, men der kom to filmhold, et helt orkester og sågar linedansere fra Frederikssund. De rykkede ind fra morgenstunden med coronapersonale, der havde testet alle medvirkende inden for ti minutter," fortæller Lars Juel Sørensen.

Barresøgaard har været brugt til andre tv-produktioner som Lille Nørd og Ørnen, og aftalen kom i hus allerede i efteråret, men har været udskudt grundet corona.

Lars Juel Sørensen medvirker ikke selv i afsnittet. Men det er ham, der starter den traktor, som Lene Beier (tv-vært, kendt fra blandt andet Landmand søger kærlighed) kører rundt på i Natholdets program.